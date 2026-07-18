Даже хлеб стал недоступен: Politico рассказало, как живут украинцы у линии фронта

До начала полномасштабной войны ООН закупала украинское зерно для голодных детей других стран, теперь же организация раздает еду самим украинцам.

Несмотря на то, что Украина является одним из крупнейших мировых производителей зерна, около 700 тыс. жителей прифронтовых зон не могут получить доступ к продовольствию без помощи гуманитарных конвоев Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на исполняющего обязанности директора ВПП Карла Скау. По его словам, в этом году украинские аграрии собрали около 60 млн тонн зерна - этого хватии, чтобы обеспечить продовольствием сотни миллионов людей в разных странах мира. Однако вблизи линии фронта люди зачастую не имеют возможности купить продукты или безопасно добраться до магазинов.

Гуманитарные колонны вынуждены работать в условиях постоянной угрозы атак российских беспилотников. Машины проходят через населенные пункты, где дороги и здания укрыты противодроновыми сетками, а остановки для выдачи еды длятся всего несколько минут.

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Как рассказал Скау после поездки по прифронтовым зонам от Харьковской области до Одессы, российские дроны на сегодняшний день поражают цели уже на расстоянии до 50 км от линии фронта, а еще совсем недавно зона их активности составляла всего 10–15 км. Из-за расширения зоны поражения продолжается массовая эвакуация населения.

Июнь стал самым смертоносным

По данным ООН, июнь стал самым смертоносным месяцем для украинских гражданских с апреля 2022 года: погибли не менее 293 человек, еще 1990 получили ранения. Особенно выросло число жертв атак FPV-дронов и других беспилотников малой дальности.

Во время посещения транзитного центра возле Славянска Скау встретился с 90-летней женщиной и ее дочерью, которых спасатели накануне достали из-под завалов разрушенного дома. По его словам, многие жители годами отказывались покидать свои дома, однако сейчас ситуация стала настолько опасной, что даже они вынуждены эвакуироваться.

В чем проблема

При этом проблема заключается не в нехватке продовольствия. Несмотря на оккупацию около пятой части сельскохозяйственных земель, Украина продолжает экспортировать зерно в страны Африки, Ближнего Востока и Азии через черноморские порты.

Однако вблизи линии фронта нарушена сама цепочка доставки продуктов. В ряде населенных пунктов магазины прекратили работу, поэтому ВПП доставляет людям продуктовые наборы. Там, где торговые точки еще открыты, многие пенсионеры не могут позволить себе покупать продукты из-за высоких цен или снять пенсии, поскольку банкоматы не работают. В таких случаях гуманитарная миссия одновременно предоставляет людям продукты и денежную помощь.

Значительная часть продовольствия закупается у украинских фермеров, работающих неподалеку от линии фронта. Эти продукты также используются для организации школьного питания, в частности для около 20 тыс. детей, которые продолжают обучение в укрытиях и на станциях метро Харькова.

Работа миссии становится опаснее

Вместе с тем гуманитарные операции становятся все более опасными. По данным ВПП, за первые месяцы этого года организация зафиксировала столько же атак и опасных инцидентов, сколько за весь 2025 год. Две недели назад российский беспилотник поразил автомобиль организации, а в мае высокоточная ракета ударила по главному складу ВПП в Днепре, несмотря на его гуманитарную маркировку.

Еще одной серьезной проблемой остается сокращение международного финансирования. Из-за уменьшения объемов донорской помощи число украинцев, получающих помощь ВПП, уже сократилось более чем с одного миллиона до 700 тыс. человек и может еще снизиться на 100 тыс. Для продолжения гуманитарной деятельности до октября организации необходимо привлечь еще $234 млн.

До начала полномасштабной войны Всемирная продовольственная программа в основном закупала украинское зерно для гуманитарных операций в других странах. Теперь же организация вынуждена обеспечивать продовольствием самих украинцев, оказавшихся в зоне боевых действий.

Ситуация в прифронтовых зонах

Как сообщал УНИАН, в июне склад ВПП ООН в Днепре подвергся серии ударов. Российские беспилотники атаковали гуманитарный склад организации четырежды за сутки. В мае объект уже страдал от ракетных ударов РФ, что привело к уничтожению большого количества продовольствия и предметов первой необходимости.

А в начале этого месяца в Харьковской области была расширена зона эвакуации гражданского населения. Расширение коснулось общин Купянского, Богодуховского и Харьковского районов.

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