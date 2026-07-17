У поляков изменилось мнение об украинских беженцах: СМИ опубликовали результаты опроса

Сразу после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году прием беженцев поддержали 94 % опрошенных.

Впервые в истории исследований CBOS противники приема беженцев из Украины преобладают над сторонниками в Польше, сообщает RMF24.

Авторы исследования отмечают, что ухудшение отношения к украинцам в Польше вписывается в долгосрочную тенденцию, наблюдаемую с середины 2023 года.

Издание сообщило, что согласно опросу, проведенному Центром исследования общественного мнения, в настоящее время 52 % респондентов считают, что Польша не должна принимать беженцев с охваченных войной территорий Украины, тогда как 42 % придерживаются противоположного мнения.

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Примечательно, что это первый такой результат с начала проведения опросов, которые проводятся со времени российской аннексии Крыма в 2014 году.

Отмечается, что сразу после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году прием беженцев поддерживали 94 % опрошенных.

Согласно опросу, 54 % респондентов считают, что помощь, оказываемая беженцам из Украины, является чрезмерной. Противоположного мнения придерживаются 40% респондентов, которые оценивают ее как достаточную, а 3% считают ее слишком малой.

Авторы отмечают, что с сентября прошлого года вырос процент людей, убежденных в чрезмерном объеме помощи, тогда как доля тех, кто считает ее адекватной, уменьшилась.

Издание отметило, что CBOS также исследовал отношение поляков к изменениям в законодательстве о помощи гражданам Украины, вступившим в силу в марте и июле этого года.

"Подавляющее большинство опрошенных – 87% – поддержало ограничение права на полный объем медицинских услуг исключительно теми лицами, которые платят взносы на медицинское страхование в Польше. Против такого решения высказались 8% респондентов", – говорится в статье.

Зато значительно более критично оценили лишение права на бесплатное проживание в центрах коллективного размещения матерей с детьми старше одного года. Против такого решения высказались 58% опрошенных, а поддержали его – 29%.

Более того, даже среди тех, кто считает, что помощь беженцам слишком велика, противники этого изменения составили более многочисленную группу, чем его сторонники – соответственно 46% против 40%.

Против лишения права на бесплатное проживание матерей с детьми преимущественно выступают избиратели "Гражданской коалиции" (75%), "Вместе" (86%), "Новой левой" (69%), "Права и справедливости" (55%) и "Конфедерации Свобода и Независимость" (53%) . Лишь среди сторонников "Конфедерации Польской Короны" было больше тех, кто поддерживал это ограничение (47 %), чем его противников (42 %).

В свою очередь, прием беженцев чаще всего поддерживают избиратели "Новой левой", "Вместе" и "Гражданской коалиции", тогда как против этого выступает электорат "Права и справедливости" и обеих группировок "Конфедерации".

Отношение в Польше к украинцам

Ранее УНИАН сообщал, что в Польше мужчина в автобусе оскорблял украинскую девочку. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что, узнав об этом инциденте, украинская сторона обратилась к польским правоохранителям с просьбой принять надлежащие меры в связи с неадекватным поведением мужчины и унижением достоинства украинцев по национальному признаку. Сибига добавил, что мужчина задержан. Он поблагодарил польских правоохранителей за быструю и правильную реакцию. Глава МИД Украины также призвал отдельных польских политиков "прекратить нагнетание ненависти к Украине и украинцам, что негативно сказывается на антиукраинских настроениях в польском обществе".

Также мы писали, что с начала 2026 года в Польше существенно возросло количество сообщений о преступлениях на почве ненависти против граждан Украины. По данным Главного управления полиции Польши, только за первые шесть месяцев года украинцы подали 180 заявлений, что более чем на 30% превышает показатели аналогичного периода предыдущих лет. При этом в полиции подчеркивают, что речь идет именно о зарегистрированных заявлениях, а не о уже подтвержденных преступлениях на почве ненависти. Президент Института общественных дел, социолог Яцек Кухарчик предположил, что официальная статистика не отражает реальных масштабов проблемы.

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