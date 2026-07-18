Археологи вскрыли 18 древнеегипетских гробниц у моря: что они там нашли (фото)

Важно, что не все артефакты были идентифицированы с уверенностью.

Археологи обнаружили 18 древнеегипетских гробниц недалеко от средиземноморского побережья, найдя среди погребальных предметов, захороненных вместе с умершими, 24 золотых языка. Об этом пишет Daily Galaxy.

Отмечается, что находка в Марина-эль-Аламейн открывает новый взгляд на погребальные обычаи времен смешения египетских, греческих и римских традиций.

Гробницы были найдены в древнем городе Марина-эль-Аламейн, примерно в 100 километрах к западу от Александрии. Министерство туризма и древностей Египта сообщило, что захоронения относятся либо к птолемейскому периоду (322-30 гг. до н.э.), либо к римскому периоду (30 г. до н.э. - 395 г. н.э.).

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Как указано в заявлении, опубликованном Министерством туризма и древностей Египта, в ходе раскопок были обнаружены гробницы разных типов. Одиннадцать были вырыты глубоко в землю, а семь других были построены ближе к поверхности.

Интересно, что внутри погребальных камер археологи обнаружили несколько предметов, связанных с древнеегипетскими погребальными обрядами, включая человеческие останки, жертвенный алтарь и большой гранитный гроб. Было обнаружено как минимум два скелета, хотя исследователи до сих пор не знают, были ли эти люди мумифицированы.

В одной из гробниц находился гранитный гроб длиной 2,5 метра, крышка которого была закрыта на момент обнаружения. Останки внутри сейчас изучаются.

Эти открытия дополняют предыдущие исследования, проведенные в Марина-эль-Аламейн, месте, которое показало, как разные культуры жили бок о бок в Древнем Египте.

Древние золотые языки имели тайное предназначение

Интересно, что самым впечатляющим открытием стала коллекция из 24 золотых языков, которые, вероятно, были помещены в рты мумий. Древние египтяне верили, что золото - это плоть богов и что золотые языки могут помочь умершим общаться в загробной жизни. Эти предметы были особенно связаны с моментом, когда умершие представали перед судом Осириса, бога подземного мира. Хешам Хуссейн, археолог из Министерства туризма и древностей, сказал:

"Золотые языки - хорошо задокументированная особенность некоторых захоронений, относящихся к птолемейскому и римскому периодам в Египте. Их обычно интерпретируют как символические погребальные амулеты, предназначенные для того, чтобы позволить умершему говорить в загробной жизни".

Один из недавно найденных предметов, по-видимому, изображает Глаз Гора, символ, часто ассоциирующийся с защитой в Древнем Египте.

Важно, что не все артефакты были идентифицированы с уверенностью. Археолог Аттилио Мастрочинке, ранее работавший в Веронском университете, отметил, что один из предметов, показанных на изображениях, опубликованных министерством, может больше походить на колосья пшеницы, чем на золотой язык. Символы пшеницы были связаны с плодородием и также были распространены в древнегреческом и римском мире.

Древняя статуя демонстрирует египетско-греческое слияние

Среди других находок был жертвенный алтарь с основанием, похожим на египетскую ложную дверь. Эти символические двери были распространены в гробницах и, как считалось, соединяли миры живых и мертвых.

"Ложная дверь - один из старейших и наиболее узнаваемых элементов древнеегипетской погребальной архитектуры. В традиционных египетских верованиях она символизировала связь между мирами живых и мертвых, через которую умерший мог духовно получать подношения, преподносимые живыми", - объяснил Хусейн.

Важно, что другие археологи остаются осторожными в отношении этой интерпретации. Кшиштоф Якубяк из Варшавского университета, ранее работавший в Марина-эль-Аламейн, заявил, что алтарь нуждается в дополнительном изучении, прежде чем его можно будет напрямую сравнивать с традиционными ложными дверями. Он предположил, что объект может быть просто незаконченным.

В ходе раскопок также была обнаружена неполная статуя Афродиты, греческой богини любви и красоты. Открытие отражает влияние греческой культуры в Египте в период правления Птолемеев.

Дорота Дзержбицка, директор Польско-египетской археологической миссии в Марина-эль-Аламейн, заявила, что открытия указывают на то, что город был культурно разнообразным сообществом, где египетские и греко-римские традиции сливались как в повседневной жизни, так и в погребальных обрядах.

Новости археологии

В блоке песчаника площадью около 3,28 квадратных метров в Китае было обнаружено по меньшей мере 215 окаменелых яиц летающего пресмыкающегося Hamipterus tianshanensis.

Шестнадцать яиц содержат частичные эмбрионы, причем некоторые из них сохранились в трехмерном виде, а не в сплющенном, что ограничивало предыдущие находки.

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