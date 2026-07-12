Чтобы вредители не проникали на участок, огородите ценные грядки этими растениями.

Каждый фермер мечтает найти средство от слизней, которое поможет навсегда их вывести. Эти прожорливые существа способны уничтожить весь урожай за несколько дней. Чтобы вредители не появлялись, попробуйте посадить неприятные для них растения. Так можно не только защитить участок, но и придать ему изюминку.

Что посадить от слизней в огороде и в саду

Лучшие растения для отпугивания слизней и улиток назвало издание The Spruce. Эксперты перечислили виды, запах которой ненавидят эти существа. Такие культуры можно высадить сплошным зеленым барьером вокруг ценных посадок. Животные не смогут преодолеть эту "линию защиты", поэтому пойдут искать еду в другом месте.

Пряности

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Исследования показывают, что многие пряные травы содержат губительные для вредителей эфирные масла. Лучшее, что посадить от слизней из данной категории - перечная мята, тимьян, розмарин, эстрагон и чеснок. Такие культуры можно посеять как по периметру участка, так и одиночными кустами возле самых ценных растений.

Острый перец

Обычные сорта перца спокойно поедаются вредителями, но острые могут предоставить хорошую защиту участку. Даже если слизень рискнет попробовать такое растение, капсаицин в составе плода ему точно не понравится.

Бархатцы

Яркие бархатцы известны не только как народные средства от слизней и улиток, но и от многих других вредителей, включая тлю и колорадского жука. Это одни из самых мощных природных репеллентов. Их часто сеют в междурядьях овощных грядок.

Анютины глазки

Как и другие названные выше растения, анютины глазки имеют неприятный для слизняков запах, за что ценятся фермерами. Они неприхотливы, растут в любых условиях и долго цветут. Славятся большим разнообразием окрасов, поэтому никогда не надоедают.

Календула

Стебли и листья календулы выделяют фитонциды, которые неприятны слизням. Растение цветет долго - аж до самой поздней осени, обеспечивая длительную защиту. Большинство сортов имеют оранжевые цветки, но можно найти и необычные окрасы.

Настурция

Красивая лиана с оранжевыми цветками отчетливо пахнет перцем и цитрусом, что очень не нравится вредителям. Настурция также ценится как сидерат, то есть растение, которое высаживают для улучшения качества почвы. Поэтому она в целом очень полезна на участке. И теперь вы знаете, какие сидераты не любят слизни.

Гвоздика

Если вам интересно, какие растения ненавидят слизни среди многолетников, то гвоздики станут отличным выбором. Они не только эффективны, но и очень красивые. Огромное разнообразие форм и оттенков удовлетворит любые вкусы. К тому же их аромат привлекает пчел и других полезных опылителей.

Эксперты также советуют рассыпать вокруг грядок молотый кофе. Пока растения ещё не выросли, этот ингредиент выполнит их работу. Кофеин смертельно токсичен для улиток и слизней, а также ранит их мягкие тела.

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