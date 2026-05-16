Израиль и Ливан продлили перемирие на 45 дней

Известно, что на этой неделе боевые действия активизировались.

Израиль и Ливан договорились продлить перемирие на 45 дней, чтобы дать возможность провести дополнительные переговоры. Об этом сообщил Государственный департамент США, ведь администрация Дональда Трампа пытается обуздать конфликт, который затрудняет завершение войны против Ирана. Об этом пишет Bloomberg.

"Продление перемирия стало результатом двухдневных переговоров в Вашингтоне, организованных американскими чиновниками. Посредники стремились прекратить израильскую кампанию против боевиков "Хезболлы", поддерживаемых Ираном, на юге Ливана. "Хезболла" не участвует в перемирии, но в основном соблюдала его условия", - добавили в материале.

В то же время Государственный департамент возобновит политические переговоры 2 и 3 июня, а отдельное направление переговоров с участием военных чиновников начнется в Пентагоне в мае, сообщил пресс-секретарь Государственного департамента Томми Пиготт.

"Мы надеемся, что эти дискуссии будут способствовать установлению прочного мира между двумя странами, полному признанию суверенитета и территориальной целостности друг друга, а также обеспечению подлинной безопасности вдоль их общей границы", - отметил он.

Bloomberg напомнил, что ранее перемирие было продлено 23 апреля, за несколько дней до того, как оно должно было закончиться.

"Однако на этой неделе боевые действия усилились: в пятницу утром Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы". В четверг "Хезболла" запустила взрывной дрон, в результате чего пострадали несколько израильских гражданских лиц, а высокопоставленный представитель Вооруженных сил Израиля в среду заявил, что "операция еще не закончена"", - отмечается в материале.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Ранее в Израиле прокомментировали слухи о нехватке ракет для систем ПВО на фоне войны с Ираном. Председатель правления израильской государственной оборонной компании Rafael Advanced Defense Systems Юваль Штайниц заявил, что в стране нет нехватки зенитных ракет.

По его словам, система "Железный купол" на 99 процентов эффективна против ракет, выпущенных ХАМАС в Газе и "Хезболлой" в Ливане.

"Iron Dome перехватил большинство из них с показателем успешности, который [составляет] не 100%, но близок к 100%. Это около 98%, даже 99% - так что это не идеально, но почти идеально", - подчеркнул Штайниц.

В то же время FT писал, что Саудовская Аравия предложила заключить с Ираном пакт о ненападении. По информации источников издания, идею Саудовской Аравии уже поддержали многие европейские правительства и призвали другие страны Персидского залива одобрить ее.

