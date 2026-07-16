Разводы, липкий налет и пыль после уборки появляются не случайно.

Бывает, что сразу после уборки пол уже не выглядит идеально чистым: появляются разводы, липкий налет и быстро оседает пыль. Чаще всего причина кроется в неправильной технике мытья.

Эксперты объяснили, как помыть полы, чтобы не было пыли, и они дольше оставались чистыми.

Ранее мы советовали лайфхак, как отмыть душевую кабину за 15 минут - это средство есть у вас на кухне.

Видео дня

Как идеально отмыть пол - лайфхаки от экспертов

Если после уборки пол все равно выглядит грязным, причина чаще всего не в самой швабре, а в том, как вы моете пол, пишет издание The Spruce.

Как объясняет ведущий специалист по качеству уборки компании FreshSpace Cleaning Ронда Уилсон, если после мытья не удалить остатки средства, на полу остается липкая пленка: "Остатки моющего средства кажутся липкими и буквально притягивают пыль, следы обуви и шерсть домашних животных. Уже на следующий день создается ощущение, будто пол вообще не мыли".

Еще одна частая ошибка - грязная вода во время уборки. Эксперт по уборке Fabuloso Роза Пикоса отмечает, что многие продолжают мыть пол одной и той же водой, фактически размазывая грязь по поверхности. "Такое обычно происходит, когда вода становится грязной, а вы продолжаете мыть пол, или используете слишком много моющего средства, думая, что так будет лучше", - говорит специалист.

Эксперты дали несколько советов, что добавить в воду для мытья полов и каких правил придерживаться, чтобы пол дольше оставался чистым.

Подметите или пропылесосьте пол . Перед влажной уборкой обязательно уберите крошки, шерсть и другой мусор. Влажная швабра не собирает их, а лишь размазывает по поверхности.

. Перед влажной уборкой обязательно уберите крошки, шерсть и другой мусор. Влажная швабра не собирает их, а лишь размазывает по поверхности. Не добавляйте слишком много моющего средства . Избыток бытовой химии не делает уборку эффективнее, а оставляет липкий налет. Для концентрированного средства обычно достаточно около 1/8 стакана на ведро воды.

. Избыток бытовой химии не делает уборку эффективнее, а оставляет липкий налет. Для концентрированного средства обычно достаточно около 1/8 стакана на ведро воды. Меняйте воду по мере загрязнения . Если вода стала мутной, замените ее, иначе вы будете переносить грязь с одного участка пола на другой.

. Если вода стала мутной, замените ее, иначе вы будете переносить грязь с одного участка пола на другой. Мойте пол небольшими участками . Так проще контролировать качество уборки и успевать удалять загрязнения до того, как они высохнут.

. Так проще контролировать качество уборки и успевать удалять загрязнения до того, как они высохнут. Мойте пол движениями в виде восьмерки . Так легче захватывать большую площадь, добираться до углов и меньше устают руки.

После уборки дайте полу высохнуть естественным образом и не ходите по нему сразу. Также важно менять насадку швабры каждые несколько месяцев - изношенная насадка уже не собирает грязь, а лишь размазывает ее по поверхности.

Вас также могут заинтересовать новости: