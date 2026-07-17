'Нафтогаз' получил нового руководителя после назначения Корецкого премьер-министром

С июля 2025 года Федоренко занимал должность коммерческого директора "Нафтогаза".

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" назначил исполняющим обязанности председателя правления компании Сергея Федоренко – коммерческого директора компании.

Как сообщила пресс-служба "Нафтогаза", решение было принято в связи с назначением бывшего главы компании Сергея Корецкого премьер-министром Украины.

"Ключевой задачей и.о. председателя правления будет сохранение высоких темпов подготовки к отопительному сезону, обеспечение достаточных запасов газа в хранилищах, восстановление и обеспечение надежной работы нефтегазовой инфраструктуры в условиях систематических российских ударов", – говорится в сообщении.

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Также новый руководитель планирует продолжать реализацию стратегических договоренностей с международными партнерами, достигнутых командой Группы "Нафтогаз" за прошлый год.

Сообщается, что Сергей Федоренко имеет более 10 лет опыта работы в нефтегазовой отрасли. С июля 2025 года он занимает должность коммерческого директора и является членом правления НАК "Нафтогаз Украины".

Сергей Корецкий стал новым премьер-министром Украины – главные новости

15 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду официальное представление о кандидатуре Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины. Уже 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение экс-главы НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины.

Корецкий во время заседания парламента заявил, что перед новым правительством будет стоять задача подготовиться к следующей зиме, которая может оказаться еще более сложной. Также внимание будет сосредоточено на обеспечении потребностей Сил обороны, расширении военно-промышленного комплекса, поддержке населения, социальной защите и поддержке прифронтовых общин.

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