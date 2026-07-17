Может ли человек убежать от льва: ученые провели интересное исследование

Львы могут развивать скорость до 70 километров в час.

В 1976 году ученые посадили льва на беговой тренажер. В частности, Памела Сью Чассин из Гарвардского университета и ее коллеги научили не одного, а двух молодых самцов львов бегать на беговой дорожке. Их целью было не проверить, как быстро животные могут бегать, а выяснить, как их организмы используют кислород. Об этом пишет Discover wildlife.

"Когда львы бросились в спринт, их потребление кислорода возросло более чем в три раза по сравнению с показателями, характерными для четвероногих млекопитающих. Другими словами, они поглощали большое количество кислорода, а затем быстро уставали", - отмечается в материале.

Как выяснилось, львы приспособлены к коротким спринтам из засады, а не к длительным забегам.

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"Если рассмотреть это подробнее, это можно увидеть на уровне их мышечных волокон. У львов есть чрезвычайно мощные "быстросокращающиеся" волокна, которые генерируют значительно большую силу и в три раза большую мощность, чем их человеческие аналоги", - объяснили в публикации.

Учёные подсчитали, что во время таких стремительных рывков львы могут развивать скорость до 70 километров в час. Это почти в два раза быстрее, чем самый быстрый человек в мире, Усэйн Болт, который во время своего легендарного забега на 100 метров достиг максимальной скорости - 44 км/ч.

Может ли человек убежать от льва?

Ответ - нет. На самом деле бег - это худшее, что вы можете сделать, когда рядом находятся львы, ведь вы повторяете поведение добычи животного и вызываете у него желание охотиться.

"Вместо этого эксперты рекомендуют стоять на месте. Создайте впечатление величия, подняв руки, расстегнув куртку или хлопая в ладоши. Подавите желание кричать, а вместо этого крикните самым низким и громким голосом, на который вы способны. Если лев засомневается или перестанет наступать, начните медленно отступать, не отворачиваясь от животного. А если лев все-таки атакует, энергично дайте отпор и молитесь, чтобы кто-нибудь вам помог", - советуют в материале.

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