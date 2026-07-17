Православный праздник сегодня в народе называют Омельянов день.

18 июля православные по новому церковному календарю чтят память преподобного Иоанна Многострадального - монаха Киево-Печерской лавры, который прославился необычайной силой духа.

В народе праздник называют Омельянов день.

Рассказываем, что принято и запрещено делать сегодня, о каких переменах в погоде предупреждают народные приметы и какой церковный праздник отмечают по старому стилю.

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Какой церковный праздник сегодня - дата по старому и новому стилю

18 июля по новому церковному календарю чтят память преподобного Иоанна Многострадального - монаха Киево-Печерской лавры, который жил в XII веке. Он прославился своей духовной стойкостью и долгой борьбой с плотскими искушениями.

Почти 30 лет святой провел в затворе, соблюдал строгий пост и носил тяжелые вериги. По преданию, во время одного из Великих постов Иоанн, желая победить искушения, закопал себя по грудь в землю в пещере. В это время дьявол пытался устрашить его страшными видениями: святому явился огненный змей, который грозил поглотить его. Однако накануне Пасхи, после горячей молитвы Иоанна, видение исчезло, а искушения навсегда оставили его.

Считается, что за такой духовный подвиг Господь даровал преподобному особую благодать помогать людям, которые также борются с плотскими соблазнами.

Святой умер около 1160 года, а его мощи покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

Верующие обращаются к преподобному Иоанну Многострадальному с молитвами о помощи в борьбе с искушениями, избавлении от греховных мыслей и укреплении силы духа.

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По старому стилю 18 июля чтят память священномученика Евсевия, епископа Самосатского. Ранее мы уже рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают в юлианском календаре и главных обычаях и запретах даты.

Какой сегодня праздник в народном календаре, что нельзя делать

В народном календаре этот день называют Омельянов - по имени мученика Емилиана, память которого также чтят сегодня. Еще одно народное название праздника - Воробьиные ночи. Оно связано с частыми летними грозами - испуганные громом и вспышками молний воробьи вылетают из своих укрытий и беспорядочно кружат в темноте.

К этому времени во многих местах уже заканчивается жатва. В старину после работы обязательно шли в баню: считалось, что хороший пар смывает усталость после тяжелого труда, укрепляет здоровье и дарит силы на весь год.

Хозяйки продолжают делать заготовки на зиму: варят варенье, сушат грибы, собирают лесные ягоды и готовят соленья.

Церковь в этот день, как и всегда, призывает избегать ссор, сквернословия, зависти и жадности, а также не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

По народным поверьям, в Омельянов день не советуют брать деньги в долг или возвращать старые долги, чтобы не навлечь новые финансовые трудности.

Среди других запретов - не рекомендуют подметать пол, чтобы вместе с мусором не "вымести" из дома удачу, достаток и благополучие, а также лениться и строить важные семейные планы, так как они могут не осуществиться.

Приметы 18 июля

В народе верят, что приметы сегодня помогают узнать, какой будет погода в ближайшие месяцы и когда наступит осень:

жаркий день предвещает холодный декабрь;

мухи становятся особенно назойливыми и кусаются - к дождю или ненастью;

пауки плетут паутину - к сухой погоде;

на березе листья начали желтеть сверху, осень наступит рано, а если снизу - будет поздней и теплой;

шишек на верхушке ели больше, чем на нижних ветках, - сильные морозы придут только после Нового года, не раньше января;

раки зарываются в песок - скоро начнется гроза.

По народным поверьям, именно с этого времени летний зной постепенно начинает отступать, уступая место более прохладным дням и первым признакам приближающейся осени.

У кого именины сегодня

Именины 18 июля по новому церковному календарю отмечают Емельян, Иван.

По народным поверьям, люди с этими именами отличаются добрым характером, умеют ценить дружбу и всегда готовы поддержать близких. Считается, что они становятся надежными друзьями, на которых можно положиться в трудную минуту.

Ранее мы также публиковали православный календарь на июль 2026 с праздниками на каждый день по новому и старому стилю.

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