Когда лучше съесть мороженое, чтобы снизить уровень сахара в крови: диетологи дали совет

Мороженое – популярный десерт, но содержание в нем сахара и углеводов может влиять на уровень сахара в крови, что вызывает вопросы о том, когда лучше всего его употреблять, пишет verywell health.
Издание отмечает, что на реакцию уровня сахара в крови влияют и другие факторы, в частности размер порции, состав мороженого, возраст и история заболеваний.
Не существует идеального времени для употребления мороженого, чтобы уменьшить скачки уровня сахара в крови, но стоит учесть следующее:
- В начале дня организм более чувствителен к инсулину;
- Употребление мороженого после еды может способствовать стабилизации уровня сахара (глюкозы) в крови.
- Употребление мороженого в начале дня может способствовать лучшему контролю уровня глюкозы.
- Мороженое может быть частью общего сбалансированного рациона, если употреблять его в умеренных количествах.
Как мороженое влияет на уровень сахара в крови?
В процессе пищеварения организм расщепляет мороженое на глюкозу. Когда глюкоза попадает в кровоток, уровень сахара в крови начинает повышаться.
Американская ассоциация диабета отмечает, что количество углеводов в порции мороженого в значительной степени влияет на реакцию уровня сахара в крови, поскольку именно углеводы являются основным фактором, определяющим эту реакцию.
"Хотя мороженое обычно повышает уровень сахара в крови, содержание в нем жиров и белков может влиять на то, как быстро и насколько растет уровень глюкозы", – добавляется в статье.
Кроме того, состав подсластителей – то есть тип сахара, сахарного спирта или некалорийного подсластителя – также может влиять на реакцию организма на глюкозу.
В то же время издание отмечает, что некоторые сорта мороженого разработаны таким образом, чтобы вызывать меньший гликемический отклик. Во многих из этих продуктов, как отмечает Frontiers, используются альтернативные подсластители, а также могут содержаться пищевые волокна.
Кроме того, реакция на уровень сахара в крови у каждого индивидуальна. Два человека могут съесть одинаковую порцию мороженого одного и того же сорта, но их реакции могут быть очень разными.
Clinical Diabetes сообщило, что на реакцию на уровень сахара в крови влияют возраст, уровень физической активности, качество сна, стресс и общее состояние здоровья.
Советы по употреблению мороженого и контролю уровня сахара в крови:
- Соблюдайте размер порции, указанный в таблице пищевой ценности на этикетке продукта.
- Сравнивайте содержание углеводов. Выбор мороженого с меньшим содержанием углеводов может уменьшить скачки уровня сахара в крови.
- Обращайте внимание на содержание белков, жиров и клетчатки, поскольку все эти компоненты помогают уменьшить скачки уровня сахара в крови.
- Сочетайте мороженое со сбалансированным питанием.
- Добавляйте в мороженое ягоды, орехи или семена вместо конфет, чтобы уменьшить количество сахара и увеличить содержание клетчатки.
- Сорта с пометкой "без добавления сахара" все равно могут содержать углеводы, поэтому внимательно проверяйте этикетку.
- После употребления мороженого прогуляйтесь, чтобы эффективнее вывести глюкозу из кровотока.
- Пейте воду во время употребления мороженого, чтобы разбавить концентрацию сахара в крови.
Другие советы по употреблению мороженого
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