Когда лучше съесть мороженое, чтобы снизить уровень сахара в крови: диетологи дали совет

На реакцию уровня сахара в крови влияют такие факторы, как размер порции, состав мороженого, возраст и история заболеваний.

Мороженое – популярный десерт, но содержание в нем сахара и углеводов может влиять на уровень сахара в крови, что вызывает вопросы о том, когда лучше всего его употреблять, пишет verywell health.

Издание отмечает, что на реакцию уровня сахара в крови влияют и другие факторы, в частности размер порции, состав мороженого, возраст и история заболеваний.

Не существует идеального времени для употребления мороженого, чтобы уменьшить скачки уровня сахара в крови, но стоит учесть следующее:

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В начале дня организм более чувствителен к инсулину;

Употребление мороженого после еды может способствовать стабилизации уровня сахара (глюкозы) в крови.

Употребление мороженого в начале дня может способствовать лучшему контролю уровня глюкозы.

Мороженое может быть частью общего сбалансированного рациона, если употреблять его в умеренных количествах.

Как мороженое влияет на уровень сахара в крови?

В процессе пищеварения организм расщепляет мороженое на глюкозу. Когда глюкоза попадает в кровоток, уровень сахара в крови начинает повышаться.

Американская ассоциация диабета отмечает, что количество углеводов в порции мороженого в значительной степени влияет на реакцию уровня сахара в крови, поскольку именно углеводы являются основным фактором, определяющим эту реакцию.

"Хотя мороженое обычно повышает уровень сахара в крови, содержание в нем жиров и белков может влиять на то, как быстро и насколько растет уровень глюкозы", – добавляется в статье.

Кроме того, состав подсластителей – то есть тип сахара, сахарного спирта или некалорийного подсластителя – также может влиять на реакцию организма на глюкозу.

В то же время издание отмечает, что некоторые сорта мороженого разработаны таким образом, чтобы вызывать меньший гликемический отклик. Во многих из этих продуктов, как отмечает Frontiers, используются альтернативные подсластители, а также могут содержаться пищевые волокна.

Кроме того, реакция на уровень сахара в крови у каждого индивидуальна. Два человека могут съесть одинаковую порцию мороженого одного и того же сорта, но их реакции могут быть очень разными.

Clinical Diabetes сообщило, что на реакцию на уровень сахара в крови влияют возраст, уровень физической активности, качество сна, стресс и общее состояние здоровья.

Советы по употреблению мороженого и контролю уровня сахара в крови:

Соблюдайте размер порции, указанный в таблице пищевой ценности на этикетке продукта.

Сравнивайте содержание углеводов. Выбор мороженого с меньшим содержанием углеводов может уменьшить скачки уровня сахара в крови.

Обращайте внимание на содержание белков, жиров и клетчатки, поскольку все эти компоненты помогают уменьшить скачки уровня сахара в крови.

Сочетайте мороженое со сбалансированным питанием.

Добавляйте в мороженое ягоды, орехи или семена вместо конфет, чтобы уменьшить количество сахара и увеличить содержание клетчатки.

Сорта с пометкой "без добавления сахара" все равно могут содержать углеводы, поэтому внимательно проверяйте этикетку.

После употребления мороженого прогуляйтесь, чтобы эффективнее вывести глюкозу из кровотока.

Пейте воду во время употребления мороженого, чтобы разбавить концентрацию сахара в крови.

Другие советы по употреблению мороженого

Ранее УНИАН сообщал, что опубликован рецепт приготовления мороженого в домашних условиях.

Также мы писали, что ученые предупредили, какая добавка в мороженом и йогуртах может разрушить кишечник и привести к диабету.

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