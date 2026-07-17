Китай 'отказался' поставлять России критически важные технологии для судостроения

Российские верфи практически не строят крупнотоннажные суда ледового класса.

Китай фактически присоединился к западным санкциям в отношении поставок в Российскую Федерацию технологий для строительства судов арктического класса, которые могли бы осуществлять навигацию по Северному морскому пути. Об этом со ссылкой на презентацию Центрального научно-исследовательского института морского флота сообщает The Moscow Times.

Согласно документу, использование китайских пропульсивно-рулевых комплексов для крупнотоннажных судов ледового класса возможно "только при условии ослабления санкций". При этом сама Россия пока не располагает собственными энергетическими установками для таких судов.

По оценкам российского института, к 2030 году российским компаниям потребуется не менее 10 нефтяных танкеров дедвейтом 120 тыс. тонн, не менее пяти газовозов для перевозки СПГ вместимостью 174 тыс. кубометров, три универсальных сухогруза по 40 тыс. тонн, а также два танкера для газового конденсата и три – для сжиженного углеводородного газа (СУГ). Все эти суда должны соответствовать самому высокому ледовому классу Arc7, что позволяет им осуществлять круглогодичную навигацию в Арктике.

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Впрочем, российские верфи практически не строят крупнотоннажные суда ледового класса. Проблема заключается не только в ограниченных производственных мощностях верфей, но и в отсутствии необходимого оборудования: российских аналогов нет, западное оборудование недоступно из-за санкций, а поставки китайского также зависят от санкционных ограничений.

The Moscow Times напоминает, что ещё в 2018 году Владимир Путин поставил амбициозную цель превратить Северный морской путь в оживлённую торговую артерию. Маршрут простирается от пролива Карские Ворота до Берингова пролива, пересекает пять арктических морей и имеет протяженность около 5,6 тыс. км.

Согласно плану, к 2024 году грузопоток по Северному морскому пути между Азией и Европой должен был достичь 80 млн тонн в год, а к 2030 году – 200 млн тонн. В реальности в 2024 году по этому маршруту перевезли лишь 37,9 млн тонн грузов, а в 2025 году – еще меньше, 37,02 млн тонн.

В сентябре 2024 года в "Росатоме" почти вдвое снизили прогноз по грузопотоку по Северному морскому пути – до 117 млн тонн к 2030 году. В прошлом году президент РФ озвучил ещё более скромную оценку. По его словам, к 2030 году грузопоток по Северному морскому пути составит 70–100 млн тонн.

Хотя этот путь позволяет сократить время доставки грузов между Европой и Азией на 7–10 дней по сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал, привлечь достаточное количество международных перевозчиков оказалось непросто.

По подсчётам специалистов, в 2025 году основу грузопотока составлял российский экспорт – 60%, или 22,2 млн тонн. При этом 83% перевезенных грузов приходилось на сжиженный природный газ (СПГ), нефть и газовый конденсат. Поставки осуществлялись в рамках проектов "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-2", а также с Новопортовского месторождения "Газпром нефти".

Санкции против России – последние новости

Новый пакет санкций Европейского Союза предусматривает запрет на импорт газового конденсата с завода "Ямал СПГ" и других российских предприятий. Запрет вступит в силу 1 января 2027 года.

Россия производит газовый конденсат – побочный продукт при производстве сжиженного природного газа – на двух проектах: "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2". Это сырье используется для выпуска нефтехимической продукции, а также производства моторного топлива.

Еще ранее ЕС ввел санкции против судов, перевозивших СПГ с российского завода "Ямал".

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