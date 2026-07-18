Рассмотрим, от чего на самом деле зависит потребление электроэнергии кондиционером и можно ли его снизить.

В жаркую погоду кондиционер часто работает почти без перерыва. В то же время правильное использование его режимов и грамотная настройка могут сделать охлаждение не только более комфортным, но и несколько более экономичным.

Ранее мы писали, почему нельзя включать кондиционер перед выходом из дома, а мастер по климатическому оборудованию компании AirPro Алексей Жабин объяснил в комментарии УНИАН, нужно ли давать отдохнуть кондиционеру, какой его режим обычно самый экономичный и правда ли, что частые включения и выключения могут сократить срок службы этого прибора.

Как сделать, чтобы кондиционер работал экономно – ответ эксперта

По словам специалиста, меньше всего электроэнергии кондиционеры потребляют в режиме ECO, хотя в некоторых моделях аналогичную функцию выполняет ночной режим SLEEP:

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"В этом режиме кондиционер работает с минимальной нагрузкой на силовые агрегаты, за счет чего снижается и общее энергопотребление".

При этом независимо от того, какой самый экономичный режим работы кондиционера именно в вашем случае, время его работы в данном вопросе особого значения не имеет вообще. Как пояснил мастер, это связано с тем, что основная задача кондиционера – не просто охлаждать помещение, а отводить наружу тепло, и главную роль в этом процессе играет компрессор.

Соответственно, когда мы оставляем кондиционер включенным на весь день, он просто поддерживает заданную температуру, а компрессор включается лишь на короткие промежутки времени, когда это необходимо.

Зато если днем кондиционер не работал, а вечером его включают в уже сильно нагретом помещении, компрессор вынужден непрерывно работать десятки минут или даже несколько часов, чтобы охладить воздух до комфортной температуры.

В результате общее время работы компрессора, а значит, и расход электроэнергии, могут оказаться почти такими же, как и при работе кондиционера в течение всего дня.

Как уменьшить потребление энергии кондиционера – советы на лето

Длительная непрерывная работа кондиционера действительно создает значительно большую нагрузку на электросеть, однако, как отметил мастер, на то, можно ли периодически включать и выключать кондиционер, это на самом деле не влияет:

"На вероятность поломки ни первый, ни второй вариант никак не влияют – все зависит от качества устройства".

В целом, говоря о способах экономии, эксперт подчеркнул, что существенно снизить потребление электроэнергии только за счет отдельных режимов работы не получится – для отвода 1 кВт тепла почти всегда потребуется примерно 0,3 кВт электроэнергии.

Более того, хотя современные кондиционеры, за счет использования новейших фреонов "R32" и инверторной технологии управления компрессором, являются более экономичными по сравнению с моделями 2000-х годов, разница между ними все же не превышает 10–20%.

Впрочем, эксперт все же поделился практическим советом о том, как выгоднее пользоваться кондиционером, если в квартире он один, а комнат – несколько. А именно, он порекомендовал разместить внутренний блок так, чтобы поток воздуха был направлен в сторону двери или коридора, а для распределения этого воздуха между комнатами – использовать небольшой напольный вентилятор.

Таким образом, холодный воздух (который тяжелее теплого и скапливается у пола) можно будет направлять из коридора в ту комнату, где он нужен больше всего.

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