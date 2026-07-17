Эти листовые овощи могут улучшить пищеварение: что стоит включить в рацион

Такие овощи очень полезны для здоровья.

Листовые зеленые овощи содержат большое количество витаминов, минералов и клетчатки, которые способствуют здоровью кишечника, обеспечивая его правильную работу и питая полезные кишечные бактерии. К самым питательным салатным зеленым овощам, которые стоит употреблять для улучшения пищеварения, относятся капуста кале, руккола, мангольд и другие. Об этом пишет verywell health.

Шпинат

Этот распространённый салатный овощ богат витаминами, минералами и антиоксидантами, которые помогают уменьшить воспалительные процессы в организме, что является ключевым фактором для общего здоровья пищеварительной системы.

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"Более того, полчашки вареного молодого шпината содержит 1,6 грамма (г) клетчатки, в том числе нерастворимой. Этот вид клетчатки способствует пищеварению, помогая пище продвигаться по пищеварительному тракту, увеличивая объем кала и предотвращая запоры", - утверждается в материале.

Капуста кале

Капуста кале - очень полезная зелень для здоровья пищеварительной системы. При этом чашка вареной капусты кале обеспечивает почти 5 г клетчатки, или 18 % от суточной нормы.

Помимо витаминов А, К и С, а также антиоксидантов, капуста кале содержит фитохимические вещества, которые, согласно некоторым предварительным исследованиям, могут способствовать поддержанию баланса пробиотиков, или "полезных" бактерий, в кишечнике.

В одном из исследований на животных употребление капусты кале способствовало поддержанию здорового микробиома кишечника, хотя для подтверждения этого потенциального вывода необходимы дополнительные исследования на людях.

Мангольд

Эта салатная зелень является одной из самых богатых клетчаткой - одна чашка вареного мангольда обеспечивает около 4 г клетчатки. Кроме того, она отличается низким содержанием углеводов и высоким содержанием антиоксидантов.

"Мангольд - отличный выбор для людей с нарушениями пищеварения, такими как синдром раздраженного кишечника (СРК), которые часто страдают от расстройств желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) из-за употребления продуктов с определёнными ферментируемыми углеводами (также известных как продукты с высоким содержанием FODMAP)", - объяснили в публикации.

Листья горчицы

Листья горчицы обладают ярким, перечным вкусом и содержат 1,8 г клетчатки на чашку. Такая листовая зелень имеет низкую калорийность и содержит другие питательные вещества, а именно витамины С и А.

"Некоторые исследования также показывают, что листовая зелень, такая как листья горчицы, содержит растительные соединения, которые способствуют связыванию желчных кислот в пищеварительном тракте, что может помочь в борьбе с диареей и другими симптомами, связанными с работой желудочно-кишечного тракта", - пишет Verywell Health.

Руккола

Руккола очень питательна, ведь содержит витамины С, К и А, а также антиоксиданты. В двух чашках сырой рукколы содержится около 1 г клетчатки, при этом она остается низкокалорийной и с низким содержанием углеводов.

"Использование рукколы в кулинарии и медицине восходит к временам Древнего Египта и Рима, где, согласно историческим записям, эту салатную зелень применяли для лечения расстройств пищеварения", - говорится в публикации.

Листья свеклы

Листья свеклы имеют низкую калорийность, но при этом высокое содержание воды и питательных веществ, таких как витамин C. Также они содержат 1,4 г клетчатки на порцию объемом 1 чашка.

"Некоторые исследования свидетельствуют, что порошок из листьев свеклы является мощным источником белка: в обезвоженных сортах его содержание составляет до 30 г на 100 г порции, что превышает показатели других листовых зеленых овощей, таких как порошок из шпината", - добавляют в материале.

Другие советы по здоровью

Ранее были названы 5 чаев, которые заряжают энергией на весь день. В этот список вошли зеленый чай "Матча", йерба-мате, черный чай, белый чай и улун.

Также УНИАН рассказывал о хрустящем овоще, который почти полностью состоит из воды. Этот овощ поддерживает работу кишечника благодаря клетчатке, которая способствует регулярному стулу и помогает поддерживать здоровую микробиоту.

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