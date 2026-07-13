Красная смородина на зиму: рецепт без варки и любимая 'Пятиминутка' стаканами

Эти рецепты варенья проверены не одним поколением хозяек - выбирайте тот, что ближе именно вам.

Этими рецептами варенья из красной смородины пользовались ещё наши бабушки.

Предлагаем сразу два проверенных способа заготовки. Первый - сырой, без варки: он помогает сохранить максимум витаминов и свежий вкус ягод, а варенье отлично хранится в холодильнике.

Второй - варенье из красной смородины "Пятиминутка", любимое многими хозяйками: здесь не понадобятся даже весы, ведь все ингредиенты меряют стаканами, а варенье получается густым и насыщенным.

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Варенье из смородины без варки

Если хочется сохранить максимум витаминов и натуральный вкус ягод, приготовьте варенье из красной смородины без варки. Такая заготовка получается ароматной, с приятной кислинкой и отлично хранится в холодильнике.

Вам понадобятся:

1 кг красной смородины;

1,6-1,7 кг сахара.

Ягоды переберите, удалите веточки, тщательно промойте и обсушите. Измельчите смородину любым удобным способом - с помощью блендера, мясорубки или кухонного комбайна.

Добавьте часть сахара и тщательно перемешайте. Затем постепенно подсыпайте оставшийся сахар небольшими порциями, каждый раз хорошо размешивая массу, пока кристаллы полностью не растворятся. Для этого можно оставить ягодную смесь на некоторое время, периодически перемешивая.

Готовое варенье разложите по заранее простерилизованным сухим банкам, плотно закройте крышками и храните в холодильнике или другом прохладном месте.

Варенье из смородины Пятиминутка - рецепт стаканами

Если хотите приготовить классическое варенье из смородины - густое и насыщенное, но при этом не стоять долго у плиты, подойдет классическая "Пятиминутка". После остывания оно становится заметно гуще, а ягоды хорошо сохраняют вкус и аромат.

Кстати, весы вам здесь не понадобятся - все ингредиенты меряют стаканами.

Вам понадобятся:

6 стаканов смородины (можно брать как красную, так и черную или белую);

6 стаканов сахара;

1 стакан воды.

В кастрюлю налить воду, всыпать сахар и поставить на средний огонь. Постоянно помешивая, дождаться, пока сахар полностью растворится и сироп закипит.

В кипящий сироп аккуратно всыпать подготовленные ягоды. Снова довести содержимое кастрюли до кипения, периодически осторожно помешивая и снимая пену. После повторного закипания варить варенье ровно 5 минут.

Готовое горячее варенье сразу разлить по стерилизованным банкам, закатать, перевернуть вверх дном, укутать до полного остывания, а затем убрать на хранение.

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