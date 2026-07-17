Сенат США приблизился к голосованию за помощь Украине и жесткие санкции против России

Этот законопроект может послужить основой для отдельного законодательного акта, согласованного покойным сенатором Линдси Грэмом.

Лидер большинства в Сенате Джон Тун предпринял процедурные шаги, чтобы внести в повестку дня Сената одобренный Палатой представителей законопроект, предусматривающий предоставление Украине военной помощи на 1,3 млрд долларов и расширение санкций против России. Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что этот законопроект может послужить основой для отдельного законодательного акта, согласованного покойным сенатором Линдси Грэмом и обнародованного на этой неделе группой сенаторов от обеих партий, который предусматривает введение жестких санкций против стран, закупающих российские нефть и газ.

В издании добавили, что включение законопроекта в повестку дня позволяет начать процесс его прохождения через Сенат, пока лидеры устраняют любые возражения против законопроекта, согласованного Грэмом. Это открывает возможность для голосования по нему позднее в течение июльской сессии.

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Журналисты напомнили, что законопроект предусматривает введение пошлин в размере до 100% в отношении крупнейших импортеров российской сырой нефти. Однако будут предусмотрены и исключения для некоторых союзников США, которые продолжают закупать природный газ у России, включая Францию и Японию.

Также некоторые республиканцы высказали возражения против введения таких огромных пошлин в отношении крупных потребителей российской нефти, таких как Китай и Индия. В 2025 году эти две страны экспортировали в США товаров на сумму более 400 миллиардов долларов.

Законопроект Палаты представителей был принят нижней палатой в прошлом месяце 226 голосами против 195. Восемнадцать республиканцев из Палаты представителей перешли на сторону демократов и проголосовали за принятие законопроекта.

Законопроект о санкциях против РФ получил достаточную поддержку в Сенате США

Ранее Axios писало, что законопроект о санкциях против РФ, предложенный покойным сенатором Линдси Грэмом, уже имеет более 60 соавторов, что достаточно для его принятия в Сенате.

По словам собеседника издания, в настоящее время у законопроекта есть как минимум 61 соавтор, среди которых 39 республиканцев и 22 демократа. В то же время президент США Дональд Трамп не решился полностью поддержать этот законопроект, но дал понять, что готов подписать его в честь Грэма.

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