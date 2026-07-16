Рассмотрим, сколько сегодня стоит чистка бойлера и можно ли провести эту процедуру самостоятельно.

Любой водонагреватель требует регулярного обслуживания, однако многие владельцы откладывают его чистку до появления неисправностей. В то же время отложенное обслуживание может привести к более быстрому износу нагревательного элемента и, как следствие, к увеличению расходов на электроэнергию.

Эксперт по обслуживанию бойлеров, руководитель контакт-центра компании "Мастергаз" Ирина Васильева объяснила в комментарии УНИАН, сколько стоит чистка бойлера в Украине, что входит в эту услугу и можно ли выполнить её самостоятельно.

Сколько стоит прочистка бойлера – цены и услуги

Как отметила специалист, стоимость чистки в первую очередь зависит от объема бойлера:

Видео дня

для моделей до 15 литров услуга стоит 1440 грн;

от 15 до 30 литров – 1600 грн;

для бойлеров объемом 30–50 литров – 1760 грн;

а для моделей объемом 80–100 литров – 2080 грн.

При этом то, сколько стоит почистить бойлер 100 литров и более, определяется мастером уже после осмотра оборудования, хотя, по словам эксперта, цена для такого объема обычно начинается от 3040 гривень.

Также она добавила, что на окончательную цену влияют конструктивные особенности прибора и условия его установки. В частности, при наличии двух баков к стоимости добавляется 700 гривен, поскольку мастеру приходится выполнять двойной объем работ.

Дополнительная оплата зависит и от того, можно ли промыть бойлер без разборки и демонтажных работ – часто они установлены в нише, шкафу или имеют горизонтальное расположение, что может затруднять доступ мастеру.

Что входит в обслуживание бойлера

Эксперт пояснила, что во время обслуживания мастер полностью отключает бойлер от электро- и водоснабжения, сливает воду, разбирает прибор, демонтирует фланец, ТЭН (нагревательный элемент) и магниевый анод.

После этого бак очищается от накипи и осадка, а также проверяется состояние деталей – среди тех, что меняют при чистке бойлера, эксперт в первую очередь назвала магниевый анод, хотя могут быть и другие детали (все это оплачивается отдельно).

В завершение бойлер собирают, наполняют водой и проверяют его герметичность и работоспособность. После завершения чистки никаких дополнительных ограничений в использовании нет.

Сколько раз в год надо чистить бойлер – общие рекомендации

Говоря о периодичности обслуживания, специалист порекомендовала проводить чистку раз в один-два года. Если же в доме жесткая вода или бойлер используется очень интенсивно, очистку желательно проводить ежегодно, поскольку это помогает продлить срок службы оборудования.

Она также отметила, что в бойлерах с "мокрым" ТЭНом нагревательный элемент постоянно контактирует с водой, из-за чего на нём скапливается накипь. Чем толще его слой, тем дольше нагревается вода, а значит, бойлер работает дольше и быстрее изнашивается.

Как очистить бойлер от накипи в домашних условиях

Отдельно эксперт прокомментировала распространенные советы о том, как очистить бойлер, не снимая его, с помощью лимонной кислоты. По ее словам, реализовать такой способ на практике практически невозможно из-за конструкции самого прибора.

"Если кто-то захочет очистить бойлер лимонной кислотой, то его нужно снять, наполнить, растворить кислоту в определённой пропорции, всё взболтать, повесить обратно и запустить. Это сделать просто невозможно", – подытожила она.

И хотя некоторые мастера чистят ТЭН лимонной кислотой – достают его и погружают в кислоту, – так, по мнению специалиста, делать не стоит. Для очистки ТЭНа лучше использовать специальные профессиональные средства, которые удаляют не только накипь, но и бактерии.

справка Ирина Васильева Эксперт по обслуживанию бойлеров Училась в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины на факультете землеустройства, но впоследствии переквалифицировалась и уже 6 лет работает в ООО «Мастергаз». Стала экспертом по обслуживанию бойлеров и занимает должность руководителя контакт-центра компании.

Вас также могут заинтересовать новости: