Чтобы виноградные гроздья были сладкими и крупными, влейте под куст домашнюю смесь.

В июле на виноградных гроздьях уже можно увидеть молодые зеленые ягодки. Именно сейчас плоды наливаются соком и набирают массу. Внесение удобрения в такой ответственный момент особенно важно. Дачники, которые знают, чем подкормить виноград летом, будут вознаграждены щедрым урожаем.

Можно ли подкармливать виноград во время плодоношения

Опытные садовники советуют хотя бы раз удобрить лозу после появления плодов. Летняя подкормка винограда очень важна - без неё растение не наберет достаточное количества сахаров и питательных веществ. Ягоды вырастут мелкими и кислыми, а также окажутся беспомощными перед болезнями.

Внесение удобрения помогает растению получить больше энергии для выращивания плодов. Ягоды набирают вкус, становятся сладкими и ароматными. Значительно повышается общий иммунитет растения.

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Во время созревания ягод исключаются азотные препараты: они провоцируют рост лозы, а не плодов. На грядку в этот период вносят в основном калий и фосфор. Выбор того, чем подкормить виноград в июле-августе, зависит от внешнего вида растения. Если края листьев буреют и засыхают, то нужно больше калия, а покраснение черешков говорит о потребности в фосфоре. Если виноград выглядит хорошо, подойдет комплексное удобрение без азота.

Количество подкормок растения в период плодоношения зависит от его состояния. Даже одной процедуры может быть достаточно, но на участке с бедной почвой её можно повторить через 2 недели.

Чем подкормить виноград, чтобы он был крупный

Вносить удобрения на виноградную грядку можно двумя способами: прикорневым и листовым. В первом случае на расстоянии около полуметра от ствола выкапывают яму глубиной 30 сантиметров, куда закладывают питательную смесь. Это ускорит попадание питательных веществ в корень. Для второго метода куст опрыскивают из пульверизатора, причем обязательно утром или вечером в пасмурную погоду.

На рынке химических препаратов есть большой выбор того, чем подкормить виноград во время плодоношения. Это суперфосфат, монофосфат калия, калийная соль, сернокислый калий и многие другие наименования. В большинстве случаев столовую ложку средства нужно разводить в десяти литрах воды, но в первую очередь ориентируйтесь на инструкцию производителя.

Очень популярен среди дачников такой рецепт: десять граммов суперфосфата + двадцать граммов калийной соли + десять литров воды. На взрослый куст выливают ведро такой подкормки. Она закрывает потребность в калии и фосфоре.

Также удобрение можно сделать самостоятельно. Эффективная подкормка винограда народными средствами проводится с использованием золы. Для прикорневого метода стакан пепла можно всыпать в лунку возле куста. А для опрыскивания по листу готовят раствор из двухсот граммов золы и десяти литров воды.

Помните, что перед любой подкормкой виноград сначала нужно полить обычной чистой водой. Питательные вещества лучше усваиваются из влажной почвы.

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