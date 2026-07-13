Что принесет новолуние 14 июля 2026 года

Новолуние 14 июля произойдет в знаке Рака и станет одним из самых мистических моментов июля 2026 года.

Кардинальные знаки зодиака - Раки, Козероги, Овны и Весы - почувствуют его сильнее всего, а вот Тельцам, Девам, Скорпионам и Рыбам посчастливится пережить этот период спокойнее.

Что принесет новолуние каждому знаку и какой совет стоит принять во внимание - читайте подробный гороскоп на июль 2026 на этот период от астролога Ирины Нижник.

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Новолуние 14 июля - гороскоп для всех знаков зодиака

По словам астролога, сильнее всего влияние июльского новолуния почувствуют кардинальные знаки - Раки, Козероги, Овны и Весы. В центре событий окажутся именно Раки, ведь новолуние произойдет в их знаке.

Козерогам новолуние активизирует сферу отношений: поскольку Рак и Козерог - противоположные знаки, главные события могут быть связаны с партнерством, браком, бывшими связями или балансом между работой и личной жизнью. Овнам он осветит темы дома, семьи, переезда и отношений с родителями, а ретроградный Нептун в Овне может усилить ощущение неопределенности. Весам - тему карьеры, статуса, репутации и выбора между тем, что нужно, и тем, чего хочется.

"Очень чувствительно этот период будут переживать Скорпионы и Рыбы. Для них Рак - родственная водная стихия, поэтому влияние будет не таким резким, но не менее глубоким. Скорпионы могут испытать внутреннее прозрение, желание изменить взгляд на жизнь, заняться каким-то обучением, творчеством, возможно, углубиться в веру. А у Рыб появляется импульсивная любовь к детям, романтика. Но из-за водной природы все эти знаки - Рак, Скорпион и Рыбы - будут эмоционально более чувствительными, чем обычно", - отмечает эксперт.

Наиболее спокойно новолуние пройдет для Тельцов, Дев, Скорпионов и Рыб - здесь влияние будет довольно мягким. Львы, Стрельцы, Водолеи и Близнецы тоже почувствуют энергию новолуния, но преимущественно на внутреннем уровне - скорее через размышления, чем через кардинальные изменения.

  • Овен

Этот новолуние заставит вас взглянуть туда, куда вы давно не хотели смотреть, - в свой внутренний мир. Главными темами станут дом, семья и чувство безопасности. Возможно, вы осознаете, что больше не хотите жить по старым семейным сценариям, или наконец примете решение о переезде, покупке жилья или изменениях в семье. Ретроградный Нептун в вашем знаке помогает разрушить старый образ себя: вы начинаете понимать, кем являетесь на самом деле, а не кем вас хотели видеть другие.

Совет: не принимайте решения под влиянием эмоций.

  • Телец

Для вас новолуние открывает совершенно новый информационный цикл. Впереди новые знакомства, обучение, переговоры, документы и поездки. Но ретроградный Меркурий подсказывает: сначала стоит пересмотреть старые договоренности. Могут неожиданно вернуться люди из прошлого или появиться возможность завершить проект, который вы когда-то отложили. Ваши слова сейчас обладают особой силой.

Совет: говорите только то, что действительно хотите воплотить в жизнь.

  • Близнецы

Главной темой новолуния станут деньги. Вселенная покажет, откуда к вам должны поступать финансы, а что больше не приносит результата. Ретроградный Меркурий поможет найти ошибки в финансовых решениях прошлого. Не спешите вкладывать крупные суммы или делать дорогие покупки - именно сейчас стоит пересмотреть свои источники дохода.

Совет: подумайте не только о том, как больше заработать, но и о том, почему деньги иногда не задерживаются в вашей жизни.

  • Рак

Для вас это один из самых важных новолуний года. Он открывает совершенно новый личный цикл: меняетесь вы, меняется ваше видение себя, своих желаний, своего будущего. Многие Раки примут решение полностью изменить образ жизни. Но ретроградный Меркурий просит не торопиться - позвольте новой версии себя родиться естественным образом.

Совет: не бойтесь больше не соответствовать чужим ожиданиям.

  • Лев

Для вас эта новолуние проходит в самом мистическом секторе гороскопа. Наступает время завершения. Подсознание будет очень активным: могут приходить пророческие сны, сильная интуиция, странные совпадения. Завершается целый жизненный цикл. Не удивляйтесь, если захочется больше молчать или побыть в одиночестве - именно в тишине сейчас рождаются самые важные ответы.

Совет: больше прислушивайтесь к себе, чем к другим.

  • Дева

Новолуние приносит новый этап в сфере дружеских отношений и социального окружения. Вы начнёте понимать, кто действительно ваш человек, а кто просто сопровождал определённый этап жизни. Могут вернуться старые знакомые или появиться предложения от людей, с которыми вы давно не общались, - именно сейчас формируется ваше будущее окружение.

Совет: не бойтесь отпускать людей, с которыми вы уже отросли друг от друга.

  • Весы

Для вас новолуние открывает новый профессиональный цикл. Вопросы карьеры, статуса, самореализации и предназначения выходят на первый план. Но спешить не стоит: ретроградный Меркурий просит ещё раз пересмотреть свои профессиональные планы - возможно, вы стремитесь не к той вершине. Ретроградный Нептун также может показать, что часть ваших амбиций была построена на желании кому-то что-то доказать.

Совет: стройте карьеру не ради статуса, а ради смысла.

  • Скорпион

Для вас новолуние открывает новый духовный горизонт. Может возникнуть желание учиться, путешествовать, сменить страну или полностью пересмотреть своё мировоззрение. Именно сейчас могут прийти ответы, которые вы искали годами, - очень сильный период для духовных практик.

Совет: позвольте себе выйти за пределы привычного мышления.

  • Стрелец

Эта новолуние действует очень глубоко: оно затрагивает темы доверия, совместных финансов, инвестиций, кредитов, наследства и кармических связей. Может завершиться давняя эмоциональная история - или, наоборот, вернуться человек, с которым ещё остались незавершённые уроки. Не спешите принимать финансовые решения.

Совет: сейчас нужно больше очищать пространство, чем накапливать.

  • Козерог

Ваш главный вопрос - отношения. Новолуние покажет истинное состояние партнерства: у кого-то начнётся новый этап любви, у кого-то завершится история, которая давно утратила смысл. Ретроградный Меркурий вернёт старые разговоры и незавершённые конфликты, а ретроградный Нептун поможет увидеть человека без иллюзий.

Совет: не бойтесь честных разговоров.

  • Водолей

Новолуние перестраивает вашу повседневную жизнь. Настало время изменить режим, работу, привычки и отношение к здоровью. Организм будет очень четко показывать, что больше не работает. Сейчас важно навести порядок в своей жизни - небольшие изменения дадут большие результаты уже осенью.

Совет: начните с дисциплины, а не с мотивации.

  • Рыбы

Для вас это один из самых приятных новолуний года. Он открывает новый цикл любви, творчества, детей, вдохновения и самовыражения - вы как будто снова позволите себе радоваться жизни. Но ретроградный Нептун, ваш управитель, задает важный вопрос: "Ты живешь своей мечтой или красивой иллюзией?" Если ответ будет честным, эта новолуние может стать началом очень счастливого периода.

Совет: перестаньте ждать идеального момента. Позвольте сердцу вести вас туда, где есть настоящее вдохновение, а не только красивые фантазии.

"Общая рекомендация всем - эта новолуние не о быстрых победах. Ретроградный Меркурий просит завершить незаконченное, ретроградный Нептун - отказаться от иллюзий, а Рак - построить жизнь на том, что дарит ощущение дома и любви. Поэтому лучшее, что можно сделать в этот период, - не спешить менять мир вокруг себя, а сначала честно ответить на вопрос: "Чего я действительно хочу?" - советует астролог.

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