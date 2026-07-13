Кому новолуние принесет новые отношения, кому - деньги, а кому лучше остаться в одиночестве.

Новолуние 14 июля произойдет в знаке Рака и станет одним из самых мистических моментов июля 2026 года.

Кардинальные знаки зодиака - Раки, Козероги, Овны и Весы - почувствуют его сильнее всего, а вот Тельцам, Девам, Скорпионам и Рыбам посчастливится пережить этот период спокойнее.

Что принесет новолуние каждому знаку и какой совет стоит принять во внимание - читайте подробный гороскоп на июль 2026 на этот период от астролога Ирины Нижник.

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Новолуние 14 июля - гороскоп для всех знаков зодиака

По словам астролога, сильнее всего влияние июльского новолуния почувствуют кардинальные знаки - Раки, Козероги, Овны и Весы. В центре событий окажутся именно Раки, ведь новолуние произойдет в их знаке.

Козерогам новолуние активизирует сферу отношений: поскольку Рак и Козерог - противоположные знаки, главные события могут быть связаны с партнерством, браком, бывшими связями или балансом между работой и личной жизнью. Овнам он осветит темы дома, семьи, переезда и отношений с родителями, а ретроградный Нептун в Овне может усилить ощущение неопределенности. Весам - тему карьеры, статуса, репутации и выбора между тем, что нужно, и тем, чего хочется.

"Очень чувствительно этот период будут переживать Скорпионы и Рыбы. Для них Рак - родственная водная стихия, поэтому влияние будет не таким резким, но не менее глубоким. Скорпионы могут испытать внутреннее прозрение, желание изменить взгляд на жизнь, заняться каким-то обучением, творчеством, возможно, углубиться в веру. А у Рыб появляется импульсивная любовь к детям, романтика. Но из-за водной природы все эти знаки - Рак, Скорпион и Рыбы - будут эмоционально более чувствительными, чем обычно", - отмечает эксперт.

Наиболее спокойно новолуние пройдет для Тельцов, Дев, Скорпионов и Рыб - здесь влияние будет довольно мягким. Львы, Стрельцы, Водолеи и Близнецы тоже почувствуют энергию новолуния, но преимущественно на внутреннем уровне - скорее через размышления, чем через кардинальные изменения.

Овен

Этот новолуние заставит вас взглянуть туда, куда вы давно не хотели смотреть, - в свой внутренний мир. Главными темами станут дом, семья и чувство безопасности. Возможно, вы осознаете, что больше не хотите жить по старым семейным сценариям, или наконец примете решение о переезде, покупке жилья или изменениях в семье. Ретроградный Нептун в вашем знаке помогает разрушить старый образ себя: вы начинаете понимать, кем являетесь на самом деле, а не кем вас хотели видеть другие.

Совет: не принимайте решения под влиянием эмоций.

Телец

Для вас новолуние открывает совершенно новый информационный цикл. Впереди новые знакомства, обучение, переговоры, документы и поездки. Но ретроградный Меркурий подсказывает: сначала стоит пересмотреть старые договоренности. Могут неожиданно вернуться люди из прошлого или появиться возможность завершить проект, который вы когда-то отложили. Ваши слова сейчас обладают особой силой.

Совет: говорите только то, что действительно хотите воплотить в жизнь.

Близнецы

Главной темой новолуния станут деньги. Вселенная покажет, откуда к вам должны поступать финансы, а что больше не приносит результата. Ретроградный Меркурий поможет найти ошибки в финансовых решениях прошлого. Не спешите вкладывать крупные суммы или делать дорогие покупки - именно сейчас стоит пересмотреть свои источники дохода.

Совет: подумайте не только о том, как больше заработать, но и о том, почему деньги иногда не задерживаются в вашей жизни.

Рак

Для вас это один из самых важных новолуний года. Он открывает совершенно новый личный цикл: меняетесь вы, меняется ваше видение себя, своих желаний, своего будущего. Многие Раки примут решение полностью изменить образ жизни. Но ретроградный Меркурий просит не торопиться - позвольте новой версии себя родиться естественным образом.

Совет: не бойтесь больше не соответствовать чужим ожиданиям.

Лев

Для вас эта новолуние проходит в самом мистическом секторе гороскопа. Наступает время завершения. Подсознание будет очень активным: могут приходить пророческие сны, сильная интуиция, странные совпадения. Завершается целый жизненный цикл. Не удивляйтесь, если захочется больше молчать или побыть в одиночестве - именно в тишине сейчас рождаются самые важные ответы.

Совет: больше прислушивайтесь к себе, чем к другим.

Дева

Новолуние приносит новый этап в сфере дружеских отношений и социального окружения. Вы начнёте понимать, кто действительно ваш человек, а кто просто сопровождал определённый этап жизни. Могут вернуться старые знакомые или появиться предложения от людей, с которыми вы давно не общались, - именно сейчас формируется ваше будущее окружение.

Совет: не бойтесь отпускать людей, с которыми вы уже отросли друг от друга.

Весы

Для вас новолуние открывает новый профессиональный цикл. Вопросы карьеры, статуса, самореализации и предназначения выходят на первый план. Но спешить не стоит: ретроградный Меркурий просит ещё раз пересмотреть свои профессиональные планы - возможно, вы стремитесь не к той вершине. Ретроградный Нептун также может показать, что часть ваших амбиций была построена на желании кому-то что-то доказать.

Совет: стройте карьеру не ради статуса, а ради смысла.

Скорпион

Для вас новолуние открывает новый духовный горизонт. Может возникнуть желание учиться, путешествовать, сменить страну или полностью пересмотреть своё мировоззрение. Именно сейчас могут прийти ответы, которые вы искали годами, - очень сильный период для духовных практик.

Совет: позвольте себе выйти за пределы привычного мышления.

Стрелец

Эта новолуние действует очень глубоко: оно затрагивает темы доверия, совместных финансов, инвестиций, кредитов, наследства и кармических связей. Может завершиться давняя эмоциональная история - или, наоборот, вернуться человек, с которым ещё остались незавершённые уроки. Не спешите принимать финансовые решения.

Совет: сейчас нужно больше очищать пространство, чем накапливать.

Козерог

Ваш главный вопрос - отношения. Новолуние покажет истинное состояние партнерства: у кого-то начнётся новый этап любви, у кого-то завершится история, которая давно утратила смысл. Ретроградный Меркурий вернёт старые разговоры и незавершённые конфликты, а ретроградный Нептун поможет увидеть человека без иллюзий.

Совет: не бойтесь честных разговоров.

Водолей

Новолуние перестраивает вашу повседневную жизнь. Настало время изменить режим, работу, привычки и отношение к здоровью. Организм будет очень четко показывать, что больше не работает. Сейчас важно навести порядок в своей жизни - небольшие изменения дадут большие результаты уже осенью.

Совет: начните с дисциплины, а не с мотивации.

Рыбы

Для вас это один из самых приятных новолуний года. Он открывает новый цикл любви, творчества, детей, вдохновения и самовыражения - вы как будто снова позволите себе радоваться жизни. Но ретроградный Нептун, ваш управитель, задает важный вопрос: "Ты живешь своей мечтой или красивой иллюзией?" Если ответ будет честным, эта новолуние может стать началом очень счастливого периода.

Совет: перестаньте ждать идеального момента. Позвольте сердцу вести вас туда, где есть настоящее вдохновение, а не только красивые фантазии.

"Общая рекомендация всем - эта новолуние не о быстрых победах. Ретроградный Меркурий просит завершить незаконченное, ретроградный Нептун - отказаться от иллюзий, а Рак - построить жизнь на том, что дарит ощущение дома и любви. Поэтому лучшее, что можно сделать в этот период, - не спешить менять мир вокруг себя, а сначала честно ответить на вопрос: "Чего я действительно хочу?" - советует астролог.

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