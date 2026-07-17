Назван реальный срок службы телевизоров LG: владельцы поделились неожиданным опытом

Отзывы владельцев и результаты независимых испытаний показывают, что современные телевизоры LG относятся к числу самых надежных на рынке.

Телевизоры LG давно считаются одними из самых надежных, особенно OLED-модели, на долю которых приходится почти половина мирового рынка. Однако перед покупкой многие задаются вопросом: сколько лет такой ТВ прослужит на практике?

Судя по отзывам владельцев и результатам независимых тестов, большинство моделей без проблем работают значительно дольше гарантийного срока. В ходе обсуждений на Reddit и других форумах чаще всего упоминается срок службы около пяти лет, пишет BGR.

Один из пользователей рассказал, что его телевизор LG перестал работать спустя 5,5 лет после покупки. По его словам, сотрудник службы поддержки признался, что многие современные телевизоры рассчитаны примерно на такой срок эксплуатации.

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Но это далеко не предел. Многие владельцы утверждают, что их телевизоры LG продолжают исправно работать 9, 10 и даже 11 лет. Один из владельцев отметил, что его OLED-модель на днях отметила 11-й год эксплуатации и до сих пор остается полностью рабочей. В то же время встречаются и менее удачные случаи – некоторые устройства выходили из строя уже спустя 14 месяцев после покупки.

Дополнительное подтверждение надежности дали эксперты RTINGS, которые провели экстремальное тестирование телевизоров разных производителей. В течение трех лет авторы подвергали сотни моделей экстремальным нагрузкам, имитирующим годы непрерывной работы, выкрутив яркость на максимум. Из 24 протестированных телевизоров LG полностью вышел из строя лишь один, еще 8 получили частичные неисправности.

Для сравнения, среди 23 моделей Samsung зафиксировали четыре полные поломки и 6 частичных. Еще хуже показали себя телевизоры Hisense: из 13 устройств 5 полностью перестали работать, а 3 столкнулись с частичными отказами.

В чем наиболее распространенная проблема телевизоров LG

Если телевизор LG выходит из строя раньше времени, пользователи чаще всего сообщают о появлении вертикальных или мигающих полос на экране. В некоторых случаях такие дефекты наблюдались несколько лет, после чего устройство окончательно переставало включаться. Другие владельцы замечали полосы сразу после окончания гарантийного срока.

Тем не менее, самой распространенной проблемой OLED-телевизоров остается выгорание экрана. Хотя современные панели стали гораздо устойчивее к этому эффекту по сравнению с первыми поколениями.

По словам пользователей, у многих следы выгорания появляются лишь спустя 7–9 лет активного использования, включая продолжительные игровые сессии. Некоторые владельцы сообщили, что их телевизоры проработали 10 лет без каких-либо заметных дефектов.

В итоге отзывы владельцев и результаты независимых тестов показывают, что современные телевизоры LG относятся к числу самых надежных на рынке ТВ. Хотя полностью исключить вероятность поломок невозможно, при обычном использовании такие устройства нередко служат десять лет и более, а риск серьезных неисправностей остается сравнительно низким.

Ранее эксперты выделили 4 плюса и 2 минуса OLED-телевизоров, о которых стоит знать перед покупкой. OLED предлагает бесконечную контрастность и идеальную цветопередачу, но у этой технологии есть и важные ограничения.

Также пользователям рассказывали, почему некоторые фильмы имеют черные полосы по бокам экрана – и можно ли с этим что-то сделать.

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