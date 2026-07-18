Укргидрометцентр объявил предупреждение: непогода охватит 7 областей (список)

Сегодня на западе страны ожидаются грозы.

Сегодня в Украине ожидаются грозы. В связи с этим синоптики Укргидрометцентра объявили повышенный уровень опасности.

"18 июля днем в большинстве западных областей грозы, в отдельных районах град и шквалы 15–20 м/с², – говорится в прогнозе.

I уровень опасности объявлен в следующих областях:

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Волынская;

Ровенская;

Львовская;

Тернопольская;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая.

Сегодня в Украине ожидается небольшая облачность. Без осадков, только в большинстве западных областей днем пройдут умеренные, местами значительные дожди, грозы, а в отдельных районах – град и шквалы 15–20 м/с.

Ветер по стране преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем +22°...+27°, на западе и юго-западе страны +26°...+31°.

В Киевской области сегодня также будет небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров по области покажут +22°...+27°, а в Киеве воздух прогреется до +25°...+27°.

Синоптик Наталья Диденко ранее сообщала, что сегодня в Украине будет антициклон, который будет препятствовать осадкам в большинстве областей. По её словам, только на западе страны вероятны грозовые дожди, а вечером 19 июля осадки могут дойти до Житомирской и Винницкой областей.

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