Разбираемся, куда обращаться, если работодателя уже нет, а трудовая книжка не дает полного представления о стаже.

Ликвидация предприятия не означает, что человек теряет право на стаж, который он там наработал. Но процедура его подтверждения усложняется.

Юрист Татьяна Ященко объяснила, какие документы нужны для подтверждения трудового стажа, где взять справку о зарплате для пенсии, если предприятие ликвидировано, и как заранее обезопасить себя от таких проблем.

Ранее мы рассказывали, как подтвердить трудовой стаж до 2004 года и почему его могут не зачесть.

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Как подтвердить трудовой стаж, если предприятие ликвидировано в Украине

По словам партнера Expatpro, юриста Татьяны Ященко, основным документом, подтверждающим трудовой стаж, остается трудовая книжка - бумажная или электронная. Получить доступ к электронной версии граждане могут через веб-портал Пенсионного фонда с помощью электронной цифровой подписи, тогда как бумажная трудовая книжка остается у работника.

"Если по каким-либо причинам в документе что-то написано неправильно, а предприятие, которое это сделало, ликвидировано, тогда лицо должно обратиться в архивное учреждение, которое приняло на хранение дела этого ликвидированного предприятия", - объясняет эксперт.

Этот архив должен находиться по последнему месту нахождения предприятия. В архив необходимо подать запрос на получение справки о трудовом стаже. Подать его можно лично, в произвольной форме, но в запросе обязательно должны быть указаны следующие сведения:

название учреждения;

паспортные данные лица, подающего запрос;

дата и подпись;

четкое содержание запроса - должно быть указано, что такое-то лицо (фамилия, имя, отчество) просит предоставить справку о его трудовом стаже, полученном на предприятии, с указанием его названия и, желательно, кода ЕГРПОУ.

Альтернативный вариант - отправить запрос по почте, хотя ответа придется ждать дольше, или подать документ через законного представителя - адвоката или лицо по доверенности.

Стандартный срок ответа - 30 дней, однако, уточняет эксперт, "в связи с военным положением его могут предоставлять и дольше".

Впрочем, результат зависит от состояния архива.

"Человеку повезет, если в архивном учреждении будут необходимые документы для выдачи справки о трудовом стаже, ведь на самом деле очень часто в нем могут отсутствовать не все документы предприятия. То есть предприятие могло ненадлежащим образом вести учет, сдать не все документы, что-то могло потеряться. И бывают случаи, когда в архивном учреждении такую справку предоставить не могут", - отмечает юрист.

Общий алгоритм действий в таком случае выглядит следующим образом:

полученные в архиве документы передают в Пенсионный фонд - он решает, достаточно ли их для подтверждения стажа;

если документов недостаточно - помимо трудовой книжки, в Пенсионный фонд можно предоставить дополнительные документы: приказы о приеме на работу, переводе или увольнении (в них фиксируются даты изменений в трудовых отношениях), а также подписанный трудовой договор;

если архив не может сгенерировать запись о трудовых отношениях, следует истребовать какие-либо из перечисленных документов, которые помогут подтвердить наличие стажа, и повторно обратиться с ними в Пенсионный фонд за решением о зачете стажа.

"Если в Пенсионном фонде решат, что документов для подтверждения трудового стажа недостаточно, то они должны вынести отказ, и уже с этим документом лицо может обращаться в суд и устанавливать факт трудовых отношений. В суде необходимо представить все доказательства, которые могут подтвердить, что у лица были трудовые отношения с предприятием, например, показания свидетелей, выписки из банка о начислении зарплат", - советует специалист.

Где взять справку о зарплате для пенсии, если предприятие ликвидировано

По словам эксперта, справку о заработной плате для начисления пенсии также можно получить через архивное учреждение - там должны храниться соответствующие данные. Кроме того, такие сведения предоставляет налоговая служба.

Сделать это можно двумя способами:

лично - написав заявление по стандартной форме;

удаленно - через приложение "Дія", электронный кабинет Пенсионного фонда, электронный кабинет налогоплательщика с помощью электронного ключа, отправив запрос на получение данных из Реестра застрахованных лиц (форма ОК-5 или ОК-7).

Запрос формируется автоматически: в нём нужно указать годы, за которые требуется информация, - система покажет только те периоды, за которые за данное лицо уплачивались страховые взносы.

Как правильно сделать запись в трудовой книжке при ликвидации предприятия

Если предприятие ликвидируется и увольняет работников, в трудовой книжке, по словам эксперта, обязательно должна появиться запись об увольнении в связи с ликвидацией предприятия:

В этот момент желательно сразу заранее взять у работодателя справку о ваших с ним трудовых отношениях, о начисленной зарплате, о переводах, о стаже работы, а также на всякий случай запросить копии всех приказов и трудовых договоров за весь период вашей работы.

Поэтому при увольнении следует сразу получить на руки:

справку о трудовых отношениях с работодателем;

справку о начисленной зарплате;

приказы о переводе (если таковые имели место);

справку о стаже работы;

копии всех приказов и трудовых договоров за весь период работы.

Если эти документы будут у вас на руках, то в будущем восстановить информацию о стаже будет значительно проще.

справка Татьяна Ященко Адвокат, партнер компании EXPATPRO, руководитель практики корпоративного права и управления бизнесом. Магистр права, доктор философии, выпускница юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Предоставляет консультации по вопросам слияний и поглощений, регистрации предприятий, реорганизации, релокации и структурирования (как внутренних, так и международных), а также оказывает правовую поддержку в рамках текущей деловой деятельности клиентов в Украине (в частности, в цифровой и ИТ-сферах). Ее команда решает все проблемы, с которыми бизнес сталкивается ежедневно: контракты, банковские вопросы, налоги, бухгалтерский учет, лицензирование и т.д. Также Татьяна занимается большинством вопросов, связанных с трудоустройством и получением разрешений на работу для иностранцев в Украине.

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