За него говорят оборона Киева, Харьковская и Курская операции: военный эксперт ответил критикам Сырского

Мусиенко призвал оценивать главнокомандующего по результатам боевых операций, а не по политическим симпатиям.

Военный эксперт и военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко считает, что деятельность главнокомандующего Вооруженными силами Украины должна оцениваться исключительно по результатам боевых действий, а не по политической конъюнктуре или популярности в публичном пространстве.

Об этом он написал в авторской колонке, опубликованной на сайте "Главком".

"Главнокомандующего нужно оценивать по успешности проведенных операций, по соотношению результата и потерь, по тому, чьи планы сорваны – наши или вражеские, а также по тому, кто считает за честь с ним работать", – отметил Мусиенко.

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По его словам, именно эти критерии являются объективными показателями эффективности военного руководства, тогда как оценка на основе политических дискуссий или информационных кампаний не отражает реальной работы главнокомандующего:

"Не эмоции, не симпатии или антипатии должны лежать в основе оценки. Если говорить на языке бизнеса, то у главнокомандующего есть свои KPI. Они измеряются результатами на поле боя".

Мусиенко отмечает, что об эффективности военного руководства свидетельствуют конкретные результаты кампаний и операций.

"Оборона Киева, Харьковская наступательная операция, Курская операция, стратегическая оборонительная кампания – именно такие вещи дают ответ на вопрос об эффективности военного командования гораздо лучше, чем любые политические оценки", – написал он.

По мнению эксперта, ещё одним показателем профессионального авторитета главнокомандующего является его международное признание.

"Когда рядом с главнокомандующим работают генерал Дэвид Петреус, генерал сэр Ричард Ширрефф и другие ведущие военные специалисты мира, это также является ответом на вопрос об уровне доверия к украинскому военному руководству", – отметил Мусиенко.

Он подчеркнул, что общественная дискуссия о деятельности главнокомандующего должна основываться на профессиональных критериях.

"Можно и нужно обсуждать военные решения. Но оценивать главнокомандующего следует по тому, как он выполняет свои непосредственные обязанности – планирует операции, руководит войсками и достигает результата в условиях полномасштабной войны", – резюмировал автор.

Отставка Федорова

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский пожелал Михаилу Федорову после отставки с поста министра обороны Украины и в дальнейшем оставаться "в команде Украины".

Напомним, после отставки Юлии Свириденко с поста премьер-министра Украины все правительство ушло в отставку, в том числе и Федоров с поста министра обороны Украины.

17 июля Кабинет министров Украины назначил Евгения Хмару временным исполняющим обязанности министра обороны.

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