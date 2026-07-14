Чтобы растения были здоровыми и пышными, укоротите их секатором.

Каждому владельцу собственного сада нужно ознакомиться с тем, как правильно обрезать деревья летом. Обрезка - крайне важная процедура для пышного роста растений, при которой удаляют лишние побеги и стимулируют появление новых плодовых веток. Для многих цветов этот процесс тоже полезен. Мы разобрались, можно ли обрезать грушу в июле и какие культуры надо укоротить обязательно.

Какие деревья обрезают летом - советы садоводам

Список растений, которые обязательно обрезают в середине лета, опубликовал сайт Express. Перед процедурой эксперты советуют наточить и продезинфицировать инструменты спиртом. После обрезки ножницы также нужно протереть спиртом, чтобы не перенести болезни с одного растения на другое.

Специалисты советуют делать срез прямо над почкой, под наклоном в её сторону. Такой метод обеспечивает лучшее заживание. Также профессиональные садоводы рассказали, какие растения нужно обрезать в июле.

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Декоративный вьюнок

Лиану укорачивают после окончания цветения. Чтобы растение имело красивую форму и росло не только вверх, но и вбок, ему требуется сильная обрезка.

Лаванда

Когда цветы потеряют свой характерный фиолетовый окрас и станут серыми, обрежьте кусты до высоты примерно 30 сантиметров над землей. Процедура поможет поддерживать красивую форму лаванды и запустит рост новых почек в следующем году.

Садовый жасмин

Если не уверены, можно ли летом делать обрезку жасмина, то эксперты разрешают это сделать. Они рекомендуют оставить примерно по 20% длины веток и срезать остальное. Таким образом мы обеспечиваем пышное цветение кустарника в будущем.

Глициния

У этого вьющегося растения в середине лета удаляют молодые побеги этого года. Каждое укорачивают до длины пяти листьев. Благодаря этому глициния зацветет пышнее через год.

Вейгела

Чтобы экзотический кустарник великолепно смотрелся в саду, проредите его сразу после цветения. Отцветшие ветки укорачивают на треть длины. Это стимулирует формирование новых цветочных почек.

Клематис

У ранних клематисов в июле удаляют отмершие, увядшие и сломанные ветки. Благодаря этому цветок может зацвести во второй раз в августе.

Зеленая изгородь

Самшит, бирючина и тис прекрасно переносят летнюю обрезку. Процедура помогает придать аккуратную форму кустам, не допуская их вытягивания.

Розы

Королева цветов нуждается в регулярном удалении увядших бутонов. Читайте наш материал о том, как обрезать розы в июле.

Плодовые деревья

Если вам интересно, можно ли обрезать яблони в июле, то это отличное время. Грушу также можно укоротить. Проредите ветки, которые затеняют плоды, а также имеют следы болезней. Также удалению подлежат побеги, растущие вверх или по направлению к стволу.

Некоторые садоводы сомневаются, можно ли обрезать черешню в июле. Процедуру разрешается проводить после сбора ягод. У дерева срезают сломанные и больные части, а молодые побеги укорачивают до третьего листа.

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