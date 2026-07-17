Умерла знаменитая 'леди с голубями' из фильма 'Один дома 2'

Актрисе Бренде Фрикер был 81 год.

Умерла известная актриса Бренда Фрикер в возрасте 81 года. Она была первой ирландской актрисой, которая получила премию "Оскар" (за роль в фильме "Моя левая нога" 1989 года). Также Фрикер запомнилась зрителям по роли "леди с голубями" в фильме "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" (1992).

О смерти актрисы сообщает BBC со ссылкой на его агента Фила Белфилда.

"Мы больше никогда не увидим такой, как она, и мир стал беднее без нее. Для меня было честью знать ее, любить и работать с ней. Она навсегда останется в моем сердце и в сердцах миллионов поклонников кино и телевидения по всему миру", - говорится в его заявлении.

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Бренда Фрикер - что важно знать

Бренда Фрикер была одной из самых выдающихся актрис Ирландии и первой представительницей своей страны, получившей премию "Оскар". Всемирную известность ей принесла роль Бриджет Браун в драме "Моя левая нога" (1989), где ее партнером стал Дэниел Дэй-Льюис. За этот образ заботливой матери писателя и художника Кристи Брауна она в 1990 году была удостоена "Оскара" как лучшая актриса второго плана, навсегда вписав свое имя в историю мирового кинематографа.

Широкой публике Фрикер также хорошо знакома по роли Голубиной леди в культовом фильме "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке". Ее героиня, подружившаяся с Кевином Маккалистером, стала одним из самых трогательных персонажей рождественской комедии и полюбилась зрителям во всем мире.

Интересно, что в молодости Бренда вовсе не мечтала об актерской профессии. Сначала она хотела стать журналисткой и даже работала в газете The Irish Times помощницей художественного редактора. Однако случайное приглашение в кино полностью изменило ее жизнь. Впоследствии Фрикер стала одной из самых уважаемых характерных актрис Ирландии, а в 2020 году вошла в список величайших ирландских киноактеров всех времен по версии The Irish Times.

За более чем шесть десятилетий карьеры актриса сыграла десятки ролей в кино, на телевидении и в театре, а также снималась в популярных британских сериалах.

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