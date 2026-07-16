Восхитительную фруктовую галету можно приготовить из обычного творога.

Галета - это французский круглый открытый пирог, из которого выглядывает начинка. Внешне такая выпечка выглядит как пицца, но готовится в основном из песочного теста. Блюдо может быть как соленым, так и сладким. Особенно популярны десертные галеты летом: это очень вкусный способ подать фрукты и ягоды.

Невероятно вкусной и нежной получается творожная галета - рецепт не требует долгого вымешивания теста. Такую выпечку можно приготовить с минимальными усилиями. Она получается настолько аппетитной, что никогда не приедается.

Как готовится клубничная галета - рецепт с творогом

Авторским рецептом ягодного пирога поделилась в соцсети Threads кулинарный блогер nelly.cooking. Украинка взяла для начинки клубнику, но точно таким же способом можно приготовить выпечку с другими фруктами и ягодами. Особенно вкусной получается галета с персиками, черникой, яблоками или инжиром.

Для приготовления одной галеты нужны такие ингредиенты на тесто:

сто восемьдесят граммов творога;

сто пятьдесят граммов муки;

одно яйцо;

девяносто граммов сливочного масла;

столовая ложка сахара;

щепотка ванильного сахара;

щепотка соли;

чайная ложка разрыхлителя.

Начинка готовится из следующих ингредиентов:

четыреста граммов клубники или других фруктов;

девяносто граммов творога;

одно яйцо;

один желток;

столовая ложка сахара;

столовая ложка кукурузного крахмала.

Для приготовления теста в глубокой миске нужно смешать творог с яйцом и щепоткой соли, а также обычным и ванильным сахаром. Растопите масло в микроволновке, слегка остудите. Добавьте его в творожную массу вместе мукой и разрыхлителем. У вас должно получиться мягкое однородное тесто. Его желательно завернуть в пакет и убрать в морозилку на полчаса, чтобы галета с клубникой хорошо поднялась.

Духовку разогрейте до 180°. Для начинки смешайте творог и яйцо до однородности. Помойте и нарежьте тонкими пластами клубнику. Отдельно соедините сахар с крахмалом.

Шар теста положите на противень, выстланный пергаментом. Раскатайте в большой тонкий круг. Посередине распределите тонким слоем творожную начинку. Посыпьте сахарно-крахмальной смесью и разложите клубнику. С помощью пергамента приподнимайте бортики теста, чтобы завернуть их внутрь. Смажьте края выпечки яичным желтком.

Выпекается творожная галета с клубникой примерно 30-35 минут при 180°. Выпечка получается очень вкусной как в горячем, так и остывшем виде.

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