Как избавиться от муравейников во дворе: названы эффективные методы без использования химии

Эти методы безопасны для домашних питомцев.

Муравейники во дворе не только портят вид газона. Подземные туннели, которые создают муравьи, могут повреждать корни травы и со временем ухудшать её состояние. В то же время избавиться от насекомых можно с помощью нескольких простых методов, пишет marthastewart.com.

Прежде чем приступать к борьбе с муравейниками, важно определить места наибольшей активности насекомых на участке.

Специалисты советуют в первую очередь использовать естественные методы, которые не наносят вреда почве, растениям и домашним животным.

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Такие способы помогают сделать территорию менее привлекательной для муравьев и побуждают их покинуть обжитое место.

Эксперты назвали несколько простых решений, которые могут помочь избавиться от муравейников без применения агрессивных химических средств.

Используйте диатомовую землю

Диатомитовая земля является природным средством борьбы с вредителями. Она повреждает внешний защитный слой муравьев, и они гибнут. Эксперты советуют слегка посыпать ею места, где передвигаются муравьи.

При этом средство не стоит насыпать толстым слоем, поскольку его может разнести ветер. Также диатомитовая земля теряет эффективность во влажной среде, поэтому при необходимости её придётся наносить повторно.

Облийте муравейник мыльным раствором

Обычный мыльный раствор может уничтожать муравьев при непосредственном контакте. Однако у этого метода есть ограничения: он помогает избавиться от насекомых на поверхности, но, как правило, не доходит до матки и более глубоких частей колонии.

Специалисты также советуют осторожно использовать такой раствор вблизи газона и декоративных растений, поскольку мыло может им навредить.

Используйте разбавленный белый уксус

Муравьи ориентируются по запаху, поэтому разбавленный белый уксус может помочь нарушить их маршрут. Для этого смешайте уксус и воду примерно в равных пропорциях и обработайте места передвижения насекомых и входы в муравейники.

В то же время этот способ требует регулярного применения. Если прекратить обработку, муравьи могут проложить новые тропы. Кроме того, уксус не следует распылять непосредственно на растения.

Устраните источники пищи

По словам экспертов, одним из самых эффективных естественных способов борьбы с муравьями является устранение источников пищи. Стоит убирать корм для домашних животных, рассыпанные птичьи семена и опавшие фрукты, которые привлекают насекомых.

Избавьтесь от источников влаги

Муравьи часто селятся там, где у них есть доступ к воде. Поэтому эксперты советуют устранить протечки шлангов и кранов, а также не оставлять надолго миски с водой для домашних животных.

Подробнее о борьбе с муравьями

Ранее были названы 10 растений, которые отпугнут муравьев от вашего сада. Как отмечалось в материале, некоторые растения обладают ароматом, который не нравится муравьям и помогает естественным образом уменьшить их количество на участке.

Также УНИАН писал о том, как легко избавиться от муравьев в квартире. Для этого далеко не всегда стоит бежать в магазин за средством от насекомых. Существует немало естественных способов, которые помогут отпугнуть незваных гостей.

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