Чтобы молодая сахарная кукуруза действительно получилась вкусной, приготовьте ее этим способом.

В Украине начался кукурузный сезон, и теперь перед кулинарами стоит вопрос - как сварить кукурузу, чтобы сохранить в ней максимум вкуса и сока. Первое, что приходит на ум - приготовить кочаны на плите. Именно так сезонный овощ готовили наши бабушки и мамы. Однако кулинарные технологии не стоят на месте, и сейчас шефы придумали более вкусные способы, как варить кукурузу.

Как правильно варить кукурузу, чтобы она была мягкой и сочной

Вкусным методом приготовления кукурузы поделился шеф-повар Владимир Ярославский в Instagram. Он сказал, что лучший способ, как варить молодую кукурузу - это не варить её вовсе, а запарить в горячей воде. Метод подойдет для молодых кочанов сахарных сортов, таких как Рекель или Добрыня.

Как объяснил кулинар, в нашем детстве время, сколько варить кукурузу, могло составлять 3-4 часа. В те годы овощи были гораздо тверже и требовали более длительного приготовления. К тому же многие семьи выращивали не столовые, а кормовые разновидности с жесткими зернами. В наши дни появились нежные сорта овоща, которые быстро готовятся даже при запаривании.

Вот как приготовить кукурузу таким способом: почистите кочаны от листьев и положите в холодную соленую воду. Доведите до температуры примерно 80-85°. Без кулинарного градусника это может быть сложнее, но главное - не давайте воде закипеть. Затем выключите огонь на конфорке, накройте кастрюлю крышкой и дайте кочанам пропариться.

Ярославский объяснил, сколько варить молодую кукурузу таким образом - достаточно оставить ее на 15-20 минут. За это время овощ получится даже нежнее, чем если бы его варили.

Когда мы даем овощу нагреться до примерно 75° в воде, то крахмал внутри зерен доходит до готовности. Кукуруза становится сочной, мягкой и очень аппетитной. Но если варить её долгое время при 100°, зерна начинают лопаться и выприскивать сок, из-за чего продукт теряет сочность. Именно поэтому запаривание работает гораздо лучше варки.

Приготовленные таким образом кочаны рекомендуется смазать сливочным маслом и посыпать солью со всех сторон. Также на кукурузу можно нанести смесь специй (зира, кориандр, паприка, соль) и поджечь прямо над открытой конфоркой 2-3 минуты. Таким образом можно приготовить вкусную замену фастфуду.

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