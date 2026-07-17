Простые советы помогут сохранить вкус зеленого лука и сделать полезные запасы.

Зеленый лук быстро вянет, если хранить его неправильно. Однако есть несколько простых способов продлить свежесть зелени, а также сделать запасы впрок.

Рассказываем, как правильно заготовить зеленый лук на зиму, где его лучше хранить и как вырастить из корешков заново.

Ранее мы писали, как резать лук без слез - какой способ действительно работает.

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Как сохранить зеленый лук свежим надолго

Чтобы зеленый лук дольше оставался свежим, при покупке выбирайте пучки с крепкими белыми луковицами и корнями. Корни должны быть целыми - такой лук не только лучше хранится, но и его можно будет повторно посадить, пишет издание Martha Stewart.

Как отмечает преподаватель кулинарной школы Auguste Escoffier Надин Джонсон, луковица должна быть чистой, белой и с сохранившейся корневой системой. По ее словам, лук без корней быстрее портится и уже не подойдет для повторной посадки.

Обратите внимание и на стебли: они должны быть сухими, упругими и без признаков увядания. Если подсохли только верхушки или внешние листья, их можно удалить.

Хороший зеленый лук должен быть плотным на ощупь, а белая часть - без повреждений и мягких участков.

Дольше всего зелень сохраняется в холодильнике, хотя при необходимости зеленый лук можно и заморозить.

Как хранить зеленый лук в банке

Один из самых простых способов сохранить зеленый лук свежим - поставить его в банку с водой. Такой метод подходит как для хранения в холодильнике, так и на кухонном столе.

Что нужно сделать:

налейте в высокую банку немного воды, чтобы она покрывала только корни;

поставьте в нее пучок зеленого лука корнями вниз;

если оставляете лук в холодильнике, накройте его сверху пакетом и закрепите резинкой;

меняйте воду каждые 2=3 дня.

При таком хранении зеленый лук может оставаться свежим до двух-трех недель.

Мыть зелень заранее не стоит - лучше делать это непосредственно перед использованием. Влажный лук быстрее портится.

Можно ли замораживать перья зеленого лука

Зеленый лук можно замораживать, но после разморозки он становится мягче и уже не будет таким хрустящим, как свежий. Поэтому замороженные перья лучше добавлять в супы, соусы, рагу и другие горячие блюда. Для салатов или украшения блюд такой лук подходит хуже.

Чтобы правильно заморозить зеленый лук:

промойте перья и хорошо просушите их полотенцем;

удалите лишнюю влагу - из-за нее после разморозки лук может стать слишком мягким;

нарежьте стебли на удобные кусочки;

разложите их на подносе или тарелке в один слой и отправьте в морозилку;

когда лук полностью замерзнет, переложите его в пакет или контейнер для хранения, выпустите лишний воздух и подпишите дату.

В морозильной камере зеленый лук сохраняется примерно до шести месяцев.

Из остатков можно также вырастить зеленый лук. Для этого оставьте у основания 2-3 см белой части с корнями. Поставьте корешки в стакан или банку с водой и оставьте на солнечном месте. Через несколько дней появятся новые зеленые перья. Меняйте воду каждые несколько дней, а когда зелень подрастет - срезайте ее для еды.

Можно также посадить остатки в землю - в огороде, горшке или контейнере на подоконнике. По мере роста просто срезайте перья, оставляя корни в почве.

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