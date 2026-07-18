Если ваш OLED-телевизор стал горячим – вот что нужно сделать в первую очередь

По данным экспертов, периодический нагрев не представляет опасности, но постоянная работа при высокой температуре способна сократить срок службы панели.

Если вы проведете рукой перед включенным OLED-телевизором, вы можете заметить, что от него исходит теплый воздух. Это нормальное явление для любой современной модели, однако в некоторых случаях перегрев может негативно сказаться на сроке службы панели, пишет BGR.

В отличие от LCD- и LED-телевизоров, технология OLED (Organic Light-Emitting Diode) не использует отдельную подсветку. Каждый пиксель – это отдельная крошечная лампочка, который может полностью отключаться для отображения черного цвета. Именно эта особенность обеспечивает глубокий контраст, но одновременно приводит к выделению тепла во время работы.

Одной из основных причин сильного нагрева OLED-телевизора является высокая яркость. Современные панели способны достигать очень высоких показателей, за счет чего картинка остается четкой даже в ярко освещенной комнате. Однако длительная работа на максимальной яркости увеличивает температуру экрана.

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Компания LG рекомендует для повседневного использования не выставлять яркость выше 70%. Также стоит отключить режимы вроде Sports Mode, Clear Image и другие пресеты, которые повышать яркость экрана и, как следствие, усиливать его нагрев. Это не только уменьшит нагрев, но и поможет снизить риск выгорания OLED-панели.

Еще один важный фактор – место установки. OLED-экран активно поглощает тепло, поэтому длительное воздействие солнечных лучей может привести к дополнительному нагреву. Даже если телевизор оснащен антибликовым покрытием, в жаркие дни эксперты советуют закрывать шторы или жалюзи, чтобы защитить телевизор от перегрева.

Как не испортить OLED-телевизор

Регулярная работа при высокой температуре способна ускорить износ OLED-экрана. Это подтвердили специалисты RTINGS, которые на протяжении трех лет проводили испытания телевизоров в режиме интенсивной эксплуатации.

Во время тестов устройства работали значительно дольше обычного, из-за чего панели постоянно нагревались. В результате примерно через два года практически все протестированные OLED-модели начали демонстрировать первые признаки выгорания изображения.

Но это не то, о чем обычному пользователю нужно беспокоиться дома. При умеренном просмотре современные OLED-телевизоры способны работать тысячи часов без заметных последствий, что соответствует примерно 10 годам эксплуатации или даже больше.

Чтобы максимально продлить срок службы OLED-телевизор, специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил: выключать телевизор когда он не используется, не ставить яркость на максимум и следить, чтобы экран не перегревался.

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