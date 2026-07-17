Какие орехи помогают снизить давления: ответ врача и диетолога

Орехи содержат важнейшие питательные вещества, способствующие здоровью сердца.

Для миллионов людей с повышенным артериальным давлением диагноз "гипертония" может восприниматься как неизбежный предвестник сердечно-сосудистых заболеваний. Однако даже небольшие изменения в образе жизни, как включение в повседневный рацион большего количества некоторых видов орехов, могут иметь большое значение,

Издание Prevention выяснило, какие орехи полезны при высоком кровяном давлении.

"Высокое кровяное давление по-прежнему остается наиболее распространённым и поддающимся корректировке фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний", – говорит доктор медицины, кардиолог Трейси Пешке.

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Корректировка рациона питания – один из лучших способов изменить ситуацию.

"Я видела, как артериальное давление очень хорошо реагирует на индивидуализированное, целенаправленное питание, при котором мы уделяем внимание не только сокращению потребления натрия, насыщенных жиров и рафинированного сахара, но и тому, что мы добавляем в рацион", – говорит диетолог Мишель Раутенштейн.

К таким продуктам относятся фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и, конечно же, орехи.

"Орехи могут стать отличным дополнением к вашему рациону, если вы стремитесь снизить артериальное давление. Орехи содержат множество питательных веществ, таких как магний, витамин Е, медь, селен и альфа-линоленовая кислота, которые способствуют здоровью кровеносных сосудов", - говорит Раутенштейн.

Фисташки

"Фисташки богаты калием, который помогает нейтрализовать натрий и снизить давление в артериях", – объясняет Раутенштейн.

Результаты более ранних исследований Американской ассоциации сердца (AHA) показали, что рацион, включающий фисташки, улучшает показатели некоторых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе артериального давления. А недавнее исследование, опубликованное в журнале AHA "Hypertension", отмечает, что потребление достаточного количества калия имеет решающее значение для поддержания здорового артериального давления; по данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), около 30 грамм фисташек содержит около 315 миллиграммов калия.

Грецкие орехи

По словам доктора Пешке, наряду с фисташками грецкие орехи являются еще одним лучшим выбором для людей с высоким артериальным давлением.

"Грецкие орехи богаты альфа-линоленовой кислотой – растительной омега-3 жирной кислотой – а также L-аргинином. Эти вещества способствуют выработке оксида азота, помогают расширять артерии и снижать артериальное давление в рамках общей диеты, благоприятной для здоровья сердца", - говорит Раутенштейн

Одно из более ранних исследований Американской ассоциации сердца показало, что регулярное употребление грецких орехов способствует снижению артериального давления у пожилых людей, особенно у тех, кто страдает легкой формой гипертонии. В то же время отдельное исследование, опубликованное в журнале "Cureus", продемонстрировало, что, в частности, L-аргинин может способствовать снижению артериального давления у людей с гипертонией.

Миндаль

"Миндаль богат магнием, который способствует расслаблению кровеносных сосудов", – объясняет Раутенштейн.

Исследование, опубликованное в журнале "Frontiers in Physiology", показывает, что магний оказывает значительное влияние на артериальное давление благодаря тому, как он регулирует уровень калия и кальция, контролирует работу ключевых гормонов и снижает воспаление, способствующее развитию гипертонии. По данным Национального института здоровья (NIH), миндаль является одним из лучших источников магния, обеспечивая почти 20% суточной рекомендуемой нормы.

"Поскольку орехи калорийны, соблюдение разумной порции поможет поддерживать здоровый вес, что также играет важную роль в контроле артериального давления", – говорит Раутенштейн.

Доктор Пешке рекомендует по возможности покупать орехи в скорлупе, "что затрудняет переедание". Также эксперты рекомендуют употреблять сырые, несоленые орехи, чтобы получить максимальную пользу для здоровья.

Ранее УНИАН писал, какие консервы полезны при высоком давлении.

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