Украина не забыла о Крыме и будет пытаться любыми средствами вернуть его, – El Pais

Защита и удержание полуострова в условиях оккупации обходятся Москве всё дороже.

Российский президент давно считает полуостров Крым, захваченный у Украины, неприступной крепостью. Однако эта мнимая нормальность – лишь иллюзия, за которой Москва пытается скрыть значительные удары, подобные тем, которые в последние месяцы понесли её флот, пришвартованный в Севастополе, и системы противовоздушной обороны в этой оккупированной цитадели, пишет журналист Луи Де Вега в статье El Pais.

Де Вега отмечает, что на фоне наступления, начатого Киевом – в попытке перекрыть логистические пути к оккупированной Россией территории путем бомбардировки мостов, железнодорожных линий, дорог и инфраструктуры – реальность ставит под сомнение пропаганду Путина.

"Украина не отказалась от Крыма", – подчеркивает украинский историк и аналитик Алексей Откядач, родившийся на полуострове.

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По мнению автора, возвращение Крыма спустя 12 лет после его потери сегодня для Киева уже не является такой мечтой, как это было несколько месяцев назад, хотя власть, которая там господствует вместе с десятками тысяч россиян, привезённых туда Кремлём, за последнее десятилетие прочно укоренилась.

"Именно поэтому правительство Владимира Зеленского этой беспрецедентной наступательной операцией посылает тройной сигнал: россиянам, украинскому населению и более чем двум миллионам человек, проживающих в Крыму – как тем, кто поддерживает позицию Москвы, так и сторонникам Киева", – отмечается в статье.

Журналист добавил, что это напоминает им о том, что Украина не забыла о Крыме, что она будет пытаться любыми средствами вернуть его и что, если это не удастся, она сделает жизнь оккупантов невыносимой.

Корреспондент издания в конце июня выяснил, что Севастополь, самый густонаселенный город полуострова, не может даже обеспечить электроснабжение и вынужден вводить нормирование топлива на фоне взрывов.

"Жители терпят дефицит и испытывают неуверенность, которых не знали с 2014 года", – говорится в статье.

Автор статьи отметил, что большинство украинцев в последние годы не проявляли оптимизма относительно возможности возвращения территорий, оккупированных Россией, – около 20 % территории страны, включая Крым.

Пессимизм распространился особенно после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Но сейчас, благодаря ударам беспилотников по врагу, общественное мнение начинает видеть возможный переломный момент, и этот вопрос ежедневно обсуждается властями и СМИ.

"Долгое время Крым был фетишем, жемчужиной имперского мифа Путина. Сейчас эта фантазия рушится на наших глазах. То, что мы наблюдали в последние недели, – это не просто серия случайных атак, а тщательно продуманная военная и дипломатическая стратегия", – отметил правозащитник из татарского меньшинства – этнической группы, преследование которой усилилось с 2014 года, Алим Алиев.

В публикации указывается, что целью Украины является превращение полуострова в остров, отрезанный от поставок и лишенный средств обороны.

Татарский активист предсказал, что после блокирования коммуникационных путей – дорог, мостов и железных дорог, по которым осуществляются поставки – следующим шагом станет окончательный вывод из строя знаменитого и чрезвычайно важного Керченского моста, соединяющего Крым с Россией.

По словам Алиева, цель заключается в том, чтобы нанести удар не только логистического и военного характера, но и психологический, продемонстрировав "развенчание российского мифа".

Автор статьи отмечает, что защита и удержание полуострова в условиях оккупации обходятся Москве всё дороже. Его географическое положение и расположение, окруженное Черным морем, заставляют Россию платить высокую – и все возрастающую – экономическую, логистическую, военную и человеческую цену.

При этом России необходимо поддерживать военное давление в других регионах, таких как украинский Донбасс, в самой российской столице, а также на ряде энергетических объектов в разных регионах страны, которые становятся мишенями военных ударов Киева.

"Вопрос, возникающий в связи с недавней многонедельной наступательной операцией Украины против оккупированного Крыма – который она пытается вернуть – и, в то же время, против Москвы – которую она пытается ослабить, – заключается в том, сможет ли Россия выдержать давление на всех фронтах и внесет ли она существенные изменения в свое развертывание войск в нынешних условиях, что может сделать некоторые районы более уязвимыми", – пишет Де Вега.

Применение современных дронов украинского производства призвано затруднить и без того сложные операции по снабжению, которые Кремль вынужден осуществлять в Крыму.

По оценкам Алиева, демографическая картина изменилась из-за приезда около 800 000 россиян с 2014 года. Они видят, что их инвестиции, недвижимость и новая жизнь, построенная благодаря оккупации, оказались под угрозой.

В то же время те, кто ждет освобождения, надеются на одно сообщение, говорит Алиев: "Украина нас не забыла".

Удары по Крыму: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению The Economist, полная изоляция полуострова дала бы Украине сильную позицию на любых будущих переговорах. Отмечается, что операции Украины с использованием дронов, направленные на стратегические объекты инфраструктуры полуострова, уже дают результаты. Крымский мост, соединяющий Крым с Россией, является очевидной целью для Украины. Издание сообщило, что Украина наносит удары дронами не только по Крыму. В июне в ACLED зафиксировали более 100 атак глубоко на территории России.

Также мы писали, что военный эксперт Украинского института будущего, консультант комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак считает, что российские оккупанты не собираются покидать Крым. Враг рассчитывает и в дальнейшем наносить баллистические удары по украинским предприятиям, надеясь, что такие удары в конечном итоге приведут к тому, что Украина утратит возможность атаковать их в Крыму. Ступак считает, что даже если удастся вернуть полуостров, удержать его будет невозможно. Он напомнил, что россияне недавно разрабатывали сценарии, в том числе касающиеся возможности высадки украинцев на полуостров.

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