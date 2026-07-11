Адвокат рассказал, как гражданской супруге доказать родственные связи с погибшим защитником.

Украина не оставляет без финансовой поддержки семьи погибших или пропавших без вести защитников. Таким категориям выплачивается выплата за погибшего военного от государства. Однако нередки случаи, когда жены жили в так называемом "гражданском" браке, то есть без официальной регистрации. В таком случае жене может быть сложнее доказать право на получение средств.

Адвокат Станислав Лифлянчик рассказал УНИАН, есть ли у гражданской жены шанс получить выплаты, как распределяются средства между ней и другими родственниками и как доказать совместное проживание с защитником.

Имеет ли право гражданская жена на выплаты за смерть военного

"Гражданская жена имеет право на выплаты, но есть много "но". У нас в Украине действительно существует такое явление, как так называемый гражданский брак, хотя такого понятия нет в действующем законодательстве. Люди живут вместе и не видят необходимости заключать брак. А потом, когда один из них умирает, они оказываются в очень неприятном положении", – говорит юрист.

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Проблема заключается в том, что с юридической точки зрения гражданская жена не считается членом семьи ни по нормам наследственного законодательства, ни в отношении получения государственных компенсаций, пояснил адвокат. Поэтому, Поэтому чтобы ей поступила выплата за погибшего военного 2026, сначала нужно обратиться в суд и доказать факт совместного проживания одной семьей как муж и жена. И только после того, как суд примет соответствующее решение, женщину приравняют к официальной жене, и она сможет претендовать на государственную помощь.

Как получить выплаты гражданской жене военнослужащего

По словам адвоката, сначала женщине нужно доказать, что она жила одной семьёй с военнослужащим.

"На самом деле это и есть самый сложный этап. Когда люди живут вместе, они обычно не задумываются о том, что когда-нибудь придется собирать доказательства своей совместной жизни. В таком случае женщина может предоставить совместные фотографии, чеки на совместные покупки и т. п. Возможно, у пары есть общие дети, была совместная аренда или покупка какой-либо недвижимости, в которой они проживали. Какие-то документы о регистрационных действиях, свидетели. Когда мужчина уходит на войну, он заполняет анкету, в которой указывает в качестве своего представителя определенное лицо. Если там указана сожительница – это также можно приложить к доказательствам", – отметил Лифлянчик.

Что касается того, как доказать гражданский брак, универсального перечня доказательств не существует. Ведь у каждой пары они могут быть разными. Если самостоятельно собрать такой пакет документов сложно – лучше обратиться за помощью к адвокату.

Кому полагается выплата за погибшего военнослужащего, если кроме гражданской жены есть другие родственники

Если суд признает женщину фактической супругой, то она будет иметь такие же права, как и официальная жена. В таком случае единовременная выплата за смерть военнослужащего распределяется между всеми родственниками, имеющими право на ее получение, в равных долях, говорит адвокат. В то же время каждый из них может отказаться от своей части – например, в пользу другого. Тогда суммы других лиц соответственно увеличиваются.

Если у пары есть общий ребенок, но брак официально не был зарегистрирован и гражданская жена не докажет свой статус в суде, право на выплату будут иметь родители погибшего и его ребенок, и средства распределятся между ними поровну.

"Однако я все равно рекомендую обращаться в суд для подтверждения своего статуса, поскольку общий ребенок является непосредственным доказательством совместного проживания. И после признания женщины фактической супругой она также войдет в круг получателей. Поэтому их с ребенком доля может стать больше", – пояснил правовед.

Также мы спросили у эксперта, в какой срок после смерти мужа гражданской жене нужно подать заявление на выплату.

"Срок исковой давности здесь будет обычным – три года с момента наступления соответствующего события. Но затягивать такие процессы я не советую по нескольким причинам. Во-первых, денежная помощь назначается относительно быстро, и другие родственники подадут заявление и получат ее вместо вас, а вам потом придется судиться с ними, что довольно сложно", – ответил адвокат.

А во-вторых, чем дольше человек откладывает обращение в суд для установления факта проживания одной семьей, тем больше шансов, что необходимые доказательства будут утрачены. Со временем свидетели могут что-то забыть, документы – потеряться, электронные письма исчезнуть, компания, через которую оформлялся кредит на совместное имущество, прекратить свою деятельность и т. д.

"Вообще, если кто-то из вас уходит на войну, я советую урегулировать свои отношения юридически. Сейчас это очень просто. Заявления можно подавать через приложение "Дия", подать документы и заключить брак. Это проще всего. Бывают самые разные ситуации", – подытожил адвокат.

Как выплачивают 15 миллионов за погибшего, если у мужчины была и официальная, и гражданская жена

Адвокат пояснил: в таком случае гражданские жены военнослужащих обычно не получают никаких выплат.

"Нет, вообще ничего. Потому что судебная практика прямо гласит: если имеется нерасторгнутый предыдущий брак, то гражданский брак не может быть признан судом", – пояснил адвокат.

Но если у погибшего и гражданской жены есть общий ребенок, и мужчина официально зарегистрирован в качестве отца, то может быть предоставлена и помощь за погибшего военного, и право на наследство.

Если же отцовство при жизни не было оформлено, его можно доказать уже после смерти военнослужащего, но это несколько сложнее. В таких случаях, как правило, требуется установить отцовство через суд, а для этого часто назначают посмертную ДНК-экспертизу.

Если у военнослужащего были официально взяты образцы ДНК – провести такую экспертизу возможно. Если же образцов нет, могут использоваться, например, ДНК бабушки, дедушки, братьев или других близких родственников. Все зависит от конкретных обстоятельств.

Дела об установлении отцовства могут длиться год, два, а иногда и дольше. Поэтому лучше хотя бы проконсультироваться с адвокатом, чем потратить несколько лет на судебный процесс и в результате получить отказ, говорит правовед.

справка Станислав Лифлянчик Основатель и владелец «Лифлянчик и партнеры» Соучредитель, управляющий партнер адвокатской фирмы «ПАКС», адвокат по вопросам бизнеса и семьи.

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