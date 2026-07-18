Кто из ФЛП может не платить ЕСВ в военное время: объяснение адвоката

Не все физические лица-предприниматели обязаны уплачивать единый социальный взнос.
Адвокат Сергей Литвиненко объяснил УНИАН, кто может не платить ЕСВ в Украине во время военного положения, как правильно оформить льготу и какие последствия ждут тех, кто не будет уплачивать взнос без законных оснований.
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- Кто освобожден от уплаты ЕСВ во время военного положения
- Как правильно оформить документы, если ФОП освобождены от уплаты ЕСВ
- Что будет, если не платить ЕСВ во время военного положения
Кто освобожден от уплаты ЕСВ во время военного положения
Как рассказал в комментарии УНИАН адвокат Сергей Литвиненко, единый социальный взнос является обязательным платежом для физических лиц-предпринимателей. В то же время законодательство предусматривает ряд случаев, когда ФЛП могут не уплачивать ЕСВ.
Кто освобождается от уплаты ЕСВ:
- ФЛП, которые одновременно работают по трудовому договору или контракту, если работодатель уплачивает за них минимальный страховой взнос. В таком случае предприниматель имеет право не уплачивать ЕСВ за себя.
- ФЛП-пенсионеры (по возрасту или по выслуге лет), а также лица с инвалидностью, получающие пенсию или государственную социальную помощь.
- Мобилизованные ФЛП, военнослужащие по контракту и резервисты, не имеющие наемных работников. На весь период военной службы они освобождаются от уплаты ЕСВ. При этом время службы засчитывается в страховой стаж.
- ФЛП, налоговый адрес которых зарегистрирован на временно оккупированных территориях или территориях, где ведутся боевые действия.
- Предприниматели, находившиеся в плену. Они освобождаются от уплаты ЕСВ на весь период пребывания в плену и еще на шесть месяцев после освобождения.
- Предприниматели, находящиеся в отпуске по беременности и родам, а также приемные родители, усыновители и опекуны. В таких случаях ЕСВ за них уплачивает орган социальной защиты населения.
- Предприниматели, работающие по общей системе налогообложения, если в отчетном месяце они не получили дохода и чистая прибыль равна нулю. За такой период ЕСВ не начисляется.
Что касается последнего пункта - нужно ли платить ЕСВ на общей системе, если нет дохода - Сергей Литвиненко объясняет: для ФЛП на общей системе ЕСВ начисляется на сумму чистого налогооблагаемого дохода. Если же за отчетный период предприниматель не получил дохода или работал в убыток, он может не уплачивать ЕСВ. Но взнос можно уплатить добровольно - тогда этот период будет зачтен в страховой стаж.
Однако это правило не распространяется на ФЛП-"упрощенцев" 1-3 групп, которые обязаны уплачивать ЕСВ независимо от того, получали ли они доход.
В то же время эксперт подчеркивает: общего освобождения от уплаты ЕСВ в связи с введением военного положения в Украине нет:
Общей нормы о массовом освобождении от ЕСВ в связи с военным положением нет. Освобождены именно из-за войны - мобилизованные, а также те, чьи предприятия зарегистрированы на временно оккупированных территориях и территориях, где ведутся боевые действия.
Как правильно оформить документы, если ФОП освобождены от уплаты ЕСВ
Как объясняет адвокат, для освобождения от уплаты ЕСВ недостаточно просто относиться к льготной категории. Необходимо документально подтвердить право на льготу и уведомить об этом Государственную налоговую службу.
"Перечень документов зависит от конкретного основания. Например, это могут быть документы о мобилизации, пенсионное удостоверение, документы о месте регистрации ФЛП, а также выписка из официального перечня территорий боевых действий или временно оккупированных территорий, если право на освобождение связано с местом регистрации предпринимателя", – отметил Сергей Литвиненко.
Если индивидуальный предприниматель был мобилизован, после демобилизации он должен в течение 10 календарных дней подать в налоговую службу заявление и документы, подтверждающие прохождение военной службы. Если после демобилизации предприниматель проходит лечение или реабилитацию в связи с ранением, этот срок отсчитывается со дня их завершения, а не со дня увольнения со службы.
Что будет, если не платить ЕСВ во время военного положения
Если предприниматель обязан уплачивать ЕСВ, но не делает этого, ему грозят финансовые санкции и принудительное взыскание задолженности.
"За это начисляются штрафы, пеня, ограничиваются регистрационные действия, также может быть применено принудительное взыскание, а в некоторых случаях даже может наступить уголовная ответственность по отдельным статьям", – отмечает правовед.
По словам эксперта, штраф составляет от 20% своевременно не уплаченной суммы ЕСВ. Кроме того, на задолженность начисляется пеня - 0,1% от суммы недоплаты за каждый день просрочки. Если задолженность не погашается, налоговая служба может применить меры принудительного взыскания.
В то же время сумма ЕСВ зависит от системы налогообложения и статуса предпринимателя. В целом минимальный страховой взнос составляет 1902,34 грн в месяц (за месяц, в котором получен доход), тогда как максимальный может достигать 38 046,80 грн. Именно от суммы взноса, которую ФЛП должен был уплатить, рассчитываются штрафные санкции.
Сергей учился в Национальной академии внутренних дел и Киевской государственной академии водного транспорта имени гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного. В 2012-2021 гг работал на руководящих должностях в органах Государственной налоговой службы Украины. С 2021-го по 2023 год возглавлял практику банкротства, административного права и процесса в юридической фирме. Сейчас управляющий партнер Адвокатского Объединения "Виннер Партнерс".