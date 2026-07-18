Кто из ФЛП может не платить ЕСВ в военное время: объяснение адвоката

Полный перечень льгот, исключений и правил уплаты ЕСВ для ФЛП.

Не все физические лица-предприниматели обязаны уплачивать единый социальный взнос.

Адвокат Сергей Литвиненко объяснил УНИАН, кто может не платить ЕСВ в Украине во время военного положения, как правильно оформить льготу и какие последствия ждут тех, кто не будет уплачивать взнос без законных оснований.

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Кто освобожден от уплаты ЕСВ во время военного положения

Как рассказал в комментарии УНИАН адвокат Сергей Литвиненко, единый социальный взнос является обязательным платежом для физических лиц-предпринимателей. В то же время законодательство предусматривает ряд случаев, когда ФЛП могут не уплачивать ЕСВ.

Кто освобождается от уплаты ЕСВ:

ФЛП, которые одновременно работают по трудовому договору или контракту, если работодатель уплачивает за них минимальный страховой взнос. В таком случае предприниматель имеет право не уплачивать ЕСВ за себя.

ФЛП-пенсионеры (по возрасту или по выслуге лет), а также лица с инвалидностью, получающие пенсию или государственную социальную помощь.

Мобилизованные ФЛП, военнослужащие по контракту и резервисты, не имеющие наемных работников. На весь период военной службы они освобождаются от уплаты ЕСВ. При этом время службы засчитывается в страховой стаж.

ФЛП, налоговый адрес которых зарегистрирован на временно оккупированных территориях или территориях, где ведутся боевые действия.

Предприниматели, находившиеся в плену. Они освобождаются от уплаты ЕСВ на весь период пребывания в плену и еще на шесть месяцев после освобождения.

Предприниматели, находящиеся в отпуске по беременности и родам, а также приемные родители, усыновители и опекуны. В таких случаях ЕСВ за них уплачивает орган социальной защиты населения.

Предприниматели, работающие по общей системе налогообложения, если в отчетном месяце они не получили дохода и чистая прибыль равна нулю. За такой период ЕСВ не начисляется.

Что касается последнего пункта - нужно ли платить ЕСВ на общей системе, если нет дохода - Сергей Литвиненко объясняет: для ФЛП на общей системе ЕСВ начисляется на сумму чистого налогооблагаемого дохода. Если же за отчетный период предприниматель не получил дохода или работал в убыток, он может не уплачивать ЕСВ. Но взнос можно уплатить добровольно - тогда этот период будет зачтен в страховой стаж.

Однако это правило не распространяется на ФЛП-"упрощенцев" 1-3 групп, которые обязаны уплачивать ЕСВ независимо от того, получали ли они доход.

В то же время эксперт подчеркивает: общего освобождения от уплаты ЕСВ в связи с введением военного положения в Украине нет:

Общей нормы о массовом освобождении от ЕСВ в связи с военным положением нет. Освобождены именно из-за войны - мобилизованные, а также те, чьи предприятия зарегистрированы на временно оккупированных территориях и территориях, где ведутся боевые действия.

Как правильно оформить документы, если ФОП освобождены от уплаты ЕСВ

Как объясняет адвокат, для освобождения от уплаты ЕСВ недостаточно просто относиться к льготной категории. Необходимо документально подтвердить право на льготу и уведомить об этом Государственную налоговую службу.

"Перечень документов зависит от конкретного основания. Например, это могут быть документы о мобилизации, пенсионное удостоверение, документы о месте регистрации ФЛП, а также выписка из официального перечня территорий боевых действий или временно оккупированных территорий, если право на освобождение связано с местом регистрации предпринимателя", – отметил Сергей Литвиненко.

Если индивидуальный предприниматель был мобилизован, после демобилизации он должен в течение 10 календарных дней подать в налоговую службу заявление и документы, подтверждающие прохождение военной службы. Если после демобилизации предприниматель проходит лечение или реабилитацию в связи с ранением, этот срок отсчитывается со дня их завершения, а не со дня увольнения со службы.

Что будет, если не платить ЕСВ во время военного положения

Если предприниматель обязан уплачивать ЕСВ, но не делает этого, ему грозят финансовые санкции и принудительное взыскание задолженности.

"За это начисляются штрафы, пеня, ограничиваются регистрационные действия, также может быть применено принудительное взыскание, а в некоторых случаях даже может наступить уголовная ответственность по отдельным статьям", – отмечает правовед.

По словам эксперта, штраф составляет от 20% своевременно не уплаченной суммы ЕСВ. Кроме того, на задолженность начисляется пеня - 0,1% от суммы недоплаты за каждый день просрочки. Если задолженность не погашается, налоговая служба может применить меры принудительного взыскания.

В то же время сумма ЕСВ зависит от системы налогообложения и статуса предпринимателя. В целом минимальный страховой взнос составляет 1902,34 грн в месяц (за месяц, в котором получен доход), тогда как максимальный может достигать 38 046,80 грн. Именно от суммы взноса, которую ФЛП должен был уплатить, рассчитываются штрафные санкции.

справка Сергей Литвиненко Управляющий партнер Адвокатского Объединения "Виннер Партнерс", адвокат Сергей учился в Национальной академии внутренних дел и Киевской государственной академии водного транспорта имени гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного. В 2012-2021 гг работал на руководящих должностях в органах Государственной налоговой службы Украины. С 2021-го по 2023 год возглавлял практику банкротства, административного права и процесса в юридической фирме. Сейчас управляющий партнер Адвокатского Объединения "Виннер Партнерс".

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