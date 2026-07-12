Всего один ингредиент кардинально меняет вкус блюда.

Фаршированный перец - блюдо далеко не новое, его готовят десятилетиями хозяйки в разных частях страны, и у каждой, конечно, есть свой проверенный рецепт. Однако выяснилось, что соус, в котором все тушат овощ с мясом, можно сделать еще вкуснее. Узнайте, как иначе приготовить фаршированный перец - рецепт, который превращает обычное блюдо в ресторанное.

Как приготовить фаршированный перец

Любая украинская хозяйка прекрасно знает, как приготовить перец, фаршированный мясом и рисом, и в каком соусе его тушить. Как правило, используется томатная паста, соль и перец, опционально некоторые люди добавляют другие любимые приправы. Однако есть один продукт, который меняет вкус блюда к лучшему, и он точно есть у вас дома.

Ингредиенты:

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болгарский перец - 8-10 шт;

фарш - 700 гр;

рис - 100 гр;

репчатый лук - 2 шт;

морковь - 1 шт;

растительное масло - 2 ст.л;

яйца - 1 шт;

петрушка - пучок;

соль, перец, копченая паприка, тимьян;

томатный сок - 700 мл;

томатная паста - 2 ст.л;

лавровый лист - 2 шт;

перец горошком;

мед - 1 ст.л;

вода или бульон.

Строго придерживаясь технологии, вы точно сможете приготовить фаршированный перец - рецепт в кастрюле похож на тот, который знаком нам всем. Перцы нужно промыть, срезать верхушки и убрать семена. Приготовить начинку - измельчить лук и обжарить его на сковороде с маслом до золотистого цвета. Добавить тертую морковь и подержать на сковороде еще 5-7 минут. Когда пассировка остынет, смешать ее с фаршем, промытым сырым рисом, яйцом, зеленью и специями. Нафаршировать перцы этой смесью.

Сделать соус - смешать томатную пасту, томатный сок, воду или бульон, лавровый лист, специи и мед. Выложить перцы в кастрюлю, залить соусом и включить огонь. Для того, чтобы блюдо получилось нежным, нужно помнить о том, сколько тушить фаршированный перец - как правило, на это уходит около полутора часов с минимальным нагревом. Мясо и рис должны приготовиться полностью, а соус - загустеть. После того как это произойдет, огонь нужно выключить и подержать перцы под крышкой несколько минут, чтобы они "дошли" до нужной кондиции. Потом можно подавать их на стол.

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