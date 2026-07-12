Фаршированный перец - блюдо далеко не новое, его готовят десятилетиями хозяйки в разных частях страны, и у каждой, конечно, есть свой проверенный рецепт. Однако выяснилось, что соус, в котором все тушат овощ с мясом, можно сделать еще вкуснее. Узнайте, как иначе приготовить фаршированный перец - рецепт, который превращает обычное блюдо в ресторанное.
Как приготовить фаршированный перец
Любая украинская хозяйка прекрасно знает, как приготовить перец, фаршированный мясом и рисом, и в каком соусе его тушить. Как правило, используется томатная паста, соль и перец, опционально некоторые люди добавляют другие любимые приправы. Однако есть один продукт, который меняет вкус блюда к лучшему, и он точно есть у вас дома.
Ингредиенты:
- болгарский перец - 8-10 шт;
- фарш - 700 гр;
- рис - 100 гр;
- репчатый лук - 2 шт;
- морковь - 1 шт;
- растительное масло - 2 ст.л;
- яйца - 1 шт;
- петрушка - пучок;
- соль, перец, копченая паприка, тимьян;
- томатный сок - 700 мл;
- томатная паста - 2 ст.л;
- лавровый лист - 2 шт;
- перец горошком;
- мед - 1 ст.л;
- вода или бульон.
Строго придерживаясь технологии, вы точно сможете приготовить фаршированный перец - рецепт в кастрюле похож на тот, который знаком нам всем. Перцы нужно промыть, срезать верхушки и убрать семена. Приготовить начинку - измельчить лук и обжарить его на сковороде с маслом до золотистого цвета. Добавить тертую морковь и подержать на сковороде еще 5-7 минут. Когда пассировка остынет, смешать ее с фаршем, промытым сырым рисом, яйцом, зеленью и специями. Нафаршировать перцы этой смесью.
Сделать соус - смешать томатную пасту, томатный сок, воду или бульон, лавровый лист, специи и мед. Выложить перцы в кастрюлю, залить соусом и включить огонь. Для того, чтобы блюдо получилось нежным, нужно помнить о том, сколько тушить фаршированный перец - как правило, на это уходит около полутора часов с минимальным нагревом. Мясо и рис должны приготовиться полностью, а соус - загустеть. После того как это произойдет, огонь нужно выключить и подержать перцы под крышкой несколько минут, чтобы они "дошли" до нужной кондиции. Потом можно подавать их на стол.