Украинские дроны получили возможность сбрасывать управляемые боеприпасы

Модуль позволяет запускать боеприпасы с высоты от 200 до 500 метров.

В Украине прошел кодификацию новый украинский модуль донаведения FireFly, предназначенный для использования на тяжелых ударных дронах. Система уже используется подразделениями Сил обороны Украины с бомбардировщиками Perun, Vampire и другими, сообщает Defender Media со ссылкой на заявления компании-разработчика.

Отмечается, что модуль FireFly устанавливается на боеприпас, который подвешивается к дрону-бомбардировщику. Система способна самостоятельно корректировать траекторию полета боеприпаса после захвата цели оператором и сброса боеприпаса.

Разработчики рассказали журналистам, что модуль позволяет запускать боеприпасы с высоты от 200 до 500 метров. В зависимости от типа платформы, высоты применения и погодных условий заявленная точность поражения составляет от 0,5 до 2 метров от выбранной оператором точки. FireFly совместим с боеприпасами массой от 1 до 9 кг.

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Также разработчики сообщили, что их производственные мощности позволяют выпускать до 10 тысяч таких модулей в месяц с возможностью дальнейшего масштабирования.

Украина построит более 5 млн дронов в 2026 году

Ранее заместитель верховного главнокомандующего Объединенных сил НАТО в Европе Джонни Стрингер заявил, что в 2026 году Украина может построить более 5 миллионов дронов. Он напомнил, что в 2022 году Украина произвела всего 5 000 дронов различных типов.

Стрингер отметил, что страны НАТО должны добиться таких же темпов производства. Он подчеркнул, что война США против Ирана показала, как быстро конфликт может истощить арсеналы дорогостоящего и высокотехнологичного оружия.

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