Чтобы не оказаться без субсидии, запомните, в каких случаях её могут не выдать.

Более миллиона украинцев в оплате платежек полагаются на субсидию. Такая государственная помощь может значительно сократить расходы на коммуналку. Однако некоторым людям в услуге могут отказать - мы перечислили все возможные причины.

Кто может претендовать на субсидию в Украине

Правила предоставления такой помощи описаны на сайте Министерства соцполитики. Субсидия на оплату коммунальных услуг выплачивается семьям, чьи расходы на коммуналку превышают определенный установленный для них процент дохода. Для каждого домохозяйства расчет проводится индивидуально после обращения.

О том, как подать заявление на такую помощь и как узнать, положена субсидия или нет, говорится на сайте ПФУ. Для этого не обязательно лично идти в отделение - услугу можно получить онлайн.

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В каких случаях не дают субсидию в Украине

Даже если вы соответствуете условиям для предоставления субсидии, Пенсионный фонд может отказать в ее начислении. Эта услуга введена для помощи семьям с небольшим доходом, поэтому основанием для отказа может стать владение дорогим имуществом. Также в число тех, кто не имеет права на субсидию, входят должники по коммуналке.

Полный перечень украинцев, кому не положена субсидия в Украине, есть на сайте ПФУ. Прежде всего такую помощь не дадут семьям, в которых прописаны трудоспособные безработные взрослые. Сюда включаются также граждане, которые не сплачивают ЕСВ (кроме студентов и пенсионеров). Чтобы воспользоваться услугой, такого человека можно выписать из жилья и заново подать заявление.

На дадут субсидию и в том случае, если у кого-то из членов семьи есть больше одного жилья. Не учитывается недвижимость, которая была получена в наследство (если она не сдается в аренду), находится на оккупированных территориях или признана непригодной для жизни.

Даже при наличии единственного жилья субсидия для пенсионеров и других категорий не предоставляется, если площадь квартиры превышает сто тридцать квадратных метров, а частного дома - двести тридцать квадратных метров. Для многодетных семей требование не применяется.

Причиной для отказа может быть наличие депозитов или облигаций на общую сумму более 100 тысяч гривень, а также совершение покупок на такую сумму (не считая расходов на лечение).

У семьи не должно быть автомобиля, выпущенного менее пяти лет назад, или двух или более машин новее пятнцадцати лет.

Проблемы могут возникнуть, если кто-то из членов семьи живет за границей более шестидесяти дней подряд без уважительных причин (лечение, учеба, командировка или уход за ребенком до 3 лет). Если в домохозяйстве есть такой человек, о нем нужно предупредить Пенсионный фонд, иначе помощь не выплатят.

Также те, кому положена субсидия в Украине, не должны иметь долгов по коммуналке за 3 и больше месяца, которые превышают 680 гривень. Неплательщики алиментов также не могут воспользоваться услугой. А если человек в прошлом получал субсидию неправомерно и не вернул деньги, то новую ему не назначат.

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