'Резерв+' может не работать до 22 июля: в Минобороны предупредили о технических работах

В связи с плановыми техническими работами приложение может работать с перебоями, поэтому рекомендуется заранее скачать PDF-версию военно-учетного документа.

С 18 по 22 июля приложение "Резерв+" может работать с перебоями из-за проведения плановых технических работ. В Министерстве обороны рекомендуют пользователям заранее скачать электронную версию военно-учетного документа.

По информации Минобороны, технические работы будут проводиться в период с 18 по 22 июля. Основную их часть планируется выполнять в ночное время, однако в этот период возможны временные перебои в работе приложения "Резерв+".

В связи с этим украинцам рекомендуют заранее скачать PDF-версию военно-учетного документа и иметь её при себе, чтобы при необходимости предъявить её без доступа к приложению.

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В Минобороны заверили, что после завершения технических работ все сервисы "Резерв+" будут работать в обычном режиме.

"Резерв+" – последние новости

Как сообщал УНИАН, в "Резерв+" аннулируют отсрочки. В 2026 году их оформляют в ЦНАП или через приложение "Резерв+". В Украине зафиксировано немало случаев, когда даже законно оформленное освобождение от призыва просто "исчезает" в приложении. Иногда это происходит после переезда мужчины и перевода в другой ТЦК, поэтому украинцы интересуются, не является ли это основанием для отмены отсрочки.

Адвокат адвокатского объединения Eternix Анастасия Капустинская рассказала УНИАН, в каких случаях могут аннулировать отсрочку, как правильно ее возобновить и могут ли человека призвать в армию в промежуточный период.

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