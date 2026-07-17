ВСУ доставили боевого робота на борту морского беспилотника: в Newsweek раскрыли подробности

Беспилотники на полях сражений в Украине модернизируются каждые несколько недель.

По данным военнослужащих, участвующих в боевых действиях на юге Украины, страна впервые применила морской беспилотник для доставки боевого робота на контролируемую Россией территорию. Об этом пишет Newsweek.

В 57-секундном видеоролике, опубликованном специалистами по беспилотникам 123-й бригады территориальной обороны Украины, видно, как наземный робот, установленный на плавучей платформе, направляется к узкой береговой линии, а затем скатывается с морского беспилотника на сушу. Затем беспилотник быстро вернулся в воду, после чего другая камера показала как робот ведет огонь по цели вдалеке.

Отмечается, что беспилотники на полях сражений в Украине модернизируются каждые несколько недель, и военные по всему миру наблюдают за тем, как Россия и Украина испытывают и развертывают самые современные наземные, летающие и водные беспилотники.

"Хотя украинские летающие дроны и беспилотные катера, начиненные взрывчаткой, хорошо известны, растущий флот беспилотных наземных транспортных средств Киева привлекает гораздо меньше внимания, но играет все более важную роль в затяжных боях", - сказано в статье.

И Россия, и Украина, испытывая давление со стороны необходимости поддерживать численность своих войск после почти четырех с половиной лет тотальной войны, могут использовать роботов, чтобы исключить присутствие людей на линии огня во время различных типов миссий.

Нацеливание на ключевую российскую позицию

Интересно, что анимация в видеоролике бригады показала, что беспилотники были запущены с территории, контролируемой Украиной, вдоль южного побережья на северную оконечность Кинбурнской косы, расположенной на конце одноименного полуострова.

Аналитики говорят, что российские войска использовали косу для нанесения артиллерийских ударов по территории, контролируемой Украиной, расположенной по другую сторону.

Ситуация на Кинбурнской косе

Россия захватила эту полосу территории вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года и сохраняет контроль над косой, несмотря на украинские рейды.

Украинские силы, дислоцированные на юге, заявили в конце июня, что на Кинбурнской косе развевался украинский сине-желтый флаг после того, как украинские операции вынудили Россию оставить свои оборонительные позиции.

Однако представитель ВМС Украины быстро преуменьшил значение этих комментариев, заявив, что, хотя часть российских войск и была отброшена, Москва не полностью покинула косу.

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