США планируют закупить 28 тысяч недорогих крылатых ракет в течение следующих пяти лет

Министерство обороны США объявило о подписании рамочных соглашений с тремя нетрадиционными оборонными компаниями.

Военно-воздушные силы США планируют приобрести 28 000 крылатых ракет в течение следующих пяти лет по цене примерно 218 000 долларов за каждую. Как сообщает Tech Times, 15 июля Министерство обороны США объявило о подписании рамочных соглашений с тремя нетрадиционными оборонными компаниями: Anduril Industries, CoAspire и Zone 5 Technologies.

Отмечается, что соглашения заключены в рамках программы ВВС США "Семейство доступных массовых ракет" (FAMM). Каждое соглашение структурировано как семилетний контракт с фиксированной ценой и минимальными объемами поставок, при условии выделения ассигнований Конгрессом и успешного завершения испытаний.

Каждый из трех поставщиков предлагает отдельное вооружение, все они ориентируются на одну целевую стоимость.

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Так, компания Anduril Industries со штаб-квартирой в Коста-Меса, Калифорния, поставляет свою Barracuda-500 – дозвуковую крылатую ракету с турбореактивным двигателем, которую можно нести на обычных истребителях или сбрасывать с воздуха с грузовых самолетов.

Anduril завершила первое летное испытание Barracuda-500M с паллетным запуском в сентябре 2024 года и с тех пор провела десятки дополнительных испытаний, охватывающих сетевую совместную автономность, терминальные взаимодействия и характеристики полезной нагрузки. Производство Barracuda на заводе Arsenal-1 компании недалеко от Колумбуса, штат Огайо, – том же заводе, где производится автономный боевой самолёт YFQ-44A Fury, – должно начаться до конца 2026 года.

CoAspire предоставляет свою быстроадаптивную и доступную крылатую ракету, известную как RAACM. Она попала в программу ВВС благодаря увеличенной дальности стрельбы, в рамках которой это оружие было выбрано для заключения другого контракта в конце 2025 года. ВВС уже интегрировали и испытали RAACM на боевых самолетах.

Компания Zone 5 Technologies из Сан-Луис-Обиспо, Калифорния, выпускает AGM-188A Rusty Dagger – воздушный боеприпас дистанционного управления с турбореактивным двигателем, разработанный таким образом, чтобы соответствовать размерам и весу стандартной 500-фунтовой неуправляемой бомбы Mk 82. Эта размерная совместимость является ключевым стратегическим преимуществом этого оружия: практически любой самолёт с фиксированным крылом, уже оснащённый для несения Mk 82, включая украинские F-16 и МиГ-29, может нести Rusty Dagger без существенных модификаций своей боевой установки. Zone 5 провела испытания боевой части в январе 2026 года и успешно запустила оружие с F-16 в апреле 2026 года.

В издании подчеркнули, что иранский конфликт, начавшийся в феврале 2026 года, поглотил значительные запасы боеприпасов США, в частности перехватчики Patriot и высокоточные бомбы, быстрее, чем производственные линии могут их восполнить.

Генерал Кеннет Уилсбах, начальник штаба ВВС, заявил законодателям в июне 2026 года, что войны на Ближнем Востоке и в Европе подтвердили прогнозы, сделанные в ходе военных игр: "Мы видим ценность масштаба и способность производить с гораздо большей скоростью, что и обеспечивает этот масштаб"

Эксперты отмечают, что структурная реакция на этот разрыв делает рамочные соглашения FAMM необычными. Каждое соглашение представляет собой семилетний договор с фиксированной ценой и минимальным объемом поставок, что означает, что компании могут планировать наращивание производства и заключать контракты с поставщиками при гарантированном спросе. Ожидается, что закупки резко вырастут после завершения производителями испытаний и валидации.

Пятилетний план предусматривает 5300 ракет в 2028 финансовом году, почти 5920 – в 2029 финансовом году, 7700 в 2030 финансовом году и примерно 7990 в 2031 финансовом году, что в совокупности составит 12,6 миллиарда долларов и 28 000 снарядов.

Украина готовит недорогой прорыв в сфере ПВО

Как сообщал УНИАН, украинская компания Fire Point, один из крупнейших производителей ударных беспилотников в Украине, объявила о выходе в сферу противоракетной обороны. Новое направление предусматривает создание системы Freyja, которая, по заявлениям разработчиков, может стоить примерно в семь раз дешевле, чем американские ракеты Patriot.

Ключевым элементом новой системы станет перехватчик FP-7.X, стоимость которого оценивается примерно в 700 тысяч долларов за выстрел.

Для сравнения: ракеты Patriot PAC-3 стоят более 5 миллионов долларов за единицу, а для поражения одной баллистической цели часто требуется несколько перехватчиков.

Таким образом, Freyja позиционируется как более доступная альтернатива для массированной противоракетной обороны в условиях истощения запасов в странах НАТО.

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