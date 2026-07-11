Рассказываем, когда ожидается новолуние в июле 2026 и в чём его особенность на этот раз.

Июльское новолуние открывает новый лунный цикл, но на этот раз оно будет связано не столько с быстрым стартом, сколько с возвращением к себе. По словам экспертов, это время переосмысления, когда старые истории могут неожиданно напомнить о себе, а важные решения стоит принимать без спешки.

Астролог Ирина Нижник рассказала для УНИАН, когда взойдет молодая Луна в июле 2026, почему новолуние называют одним из самых сильных этого лета и что стоит учесть в этот период.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июль 2026 года с наиболее благоприятными и неблагоприятными днями.

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Когда будет новолуние в июле 2026 года - точное время и особенности

Как рассказала в комментарии УНИАН астролог Ирина Нижник, июльское новолуние состоится 14 июля в 12:43 по киевскому времени.

"Новолуние - это точный астрологический момент, когда Солнце и Луна соединяются в одном знаке зодиака, и именно в этот момент старый лунный цикл завершается, а новый только зарождается, - объясняет эксперт. - Влияние новолуния не ограничивается лишь одним часом - энергетически этот период начинает ощущаться примерно за сутки до астрологического события и сохраняется еще одну-две сутки после него".

В июле это будет с 13 по 15 число. Особенно важным астролог называет период с вечера 14 июля до вечера 15 июля, когда энергия новолуния будет проявляться наиболее ощутимо.

"Новолуние произойдет в знаке Рака, и это будет одно из самых эмоциональных и глубоких новолуний всего 26-го года. И даже сейчас, возможно, люди уже чувствуют, что их энергия немного замедлилась, они стали больше обращать внимание на свое состояние. Нет жажды и желания принимать какие-то резкие решения. Рак - вообще не знак быстрых решений", - говорит астролог.

Новолуние в Раке считается временем, когда стоит прислушаться к себе, своим истинным желаниям, эмоциям и потребностям. По словам астролога, этот период как бы ставит перед каждым вопрос: "Где твой настоящий дом и в чем ты остаешься собой?" Речь идет не о конкретном месте проживания или стране, а о внутреннем ощущении безопасности и спокойствия. Именно поэтому в этом месяце особое значение приобретают темы семьи, дома, отношений с родителями и детьми, эмоциональной безопасности и т. д.

В период с 14 по 20 июля многие могут осознать, что больше не хотят жить по старым сценариям, у кого-то возникнет желание сменить место жительства, создать семью или стать родителями.

С эзотерической точки зрения это событие символизирует возвращение к себе, говорит эксперт. Если предыдущие новолуния были больше связаны с целями и достижениями, то июльское побуждает задуматься о том, кем человек является на самом деле, и помогает отойти от жизни в соответствии с чужими ожиданиями:

Я бы даже сказала, что он открывает один из самых сильных энергетических порталов лета. И речь идет не столько о каком-то событии, сколько о глубокой перестройке внутреннего пространства человека. В эзотерической традиции соединение Солнца и Луны в знаке Рака символизирует рождение нового цикла души. То есть, считается, что этот знак связывает нас с нашей родовой памятью, с женской линией, с подсознанием, а также с кармическими программами.

Кроме того, по её словам, новолуние наступит в период ретроградного Меркурия, который, кстати, также проходит по знаку Рака. Это означает, что новый цикл рождается одновременно с возвращением в прошлое:

Эта новолуние говорит о том, что сначала я должна закрыть то, что до сих пор держит меня в прошлом, а затем идти навстречу новому. Многие люди неожиданно могут вернуться к темам, которые казались завершёнными. До конца июля о себе могут напомнить бывшие отношения, старые семейные конфликты, какие-то долги, воспоминания детства, вопросы наследства, незавершённые переезды, могут вернуться люди, с которыми судьба ещё не поставила окончательную точку, могут всплыть старые тайны, обиды на родителей. Рак отвечает за нашу эмоциональную память, он ничего не стирает - он хранит всё. И поэтому этот новолуние больше похоже не на начало какой-то новой главы, а на генеральную уборку внутри себя.

Также 13, 14, 15 июля может мощно работать интуиция - мы можем видеть сны, предчувствия, спонтанные осознания или ощущение, что пришло время что-то менять. Ещё во сне могут появляться люди, которые испытывают к нам чувства, но по каким-то причинам не могут сказать нам об этом в жизни, поэтому на это тоже нужно обращать внимание.

Что можно и что нельзя делать на новолуние в июле 2026 года

Сам день новолуния - не лучшее время для активных действий. Это период внутренней перезагрузки, когда стоит побыть наедине с собой и решить, с какой точки вы хотите начать новый этап жизни, отмечает специалист: "Здесь энергия будет исходить из полного обнуления, и тогда можно более мягко формировать свои намерения, прописывать планы и запускать все внутренние решения".

Астролог обращает внимание, что июльское новолуние совпадает не только с ретроградным Меркурием, но и с ретроградным Нептуном, поэтому в этот период советует не торопиться с важными решениями. Причина не в том, что такие шаги категорически запрещены, а в том, что информация, которой вы располагаете, может быть неполной и существует риск столкнуться с неожиданными нюансами - ведь Нептун ассоциируется с мечтами и иллюзиями.

Чего лучше избегать до окончания этого периода:

• покупки недвижимости;

• оформления кредитов;

• резкой смены работы;

• подписания важных документов;

• крупных финансовых вложений;

• начала сложных юридических процессов;

• дел, возникших спонтанно, под влиянием эмоций.

Июльское новолуние очень чувствительно, говорит эксперт:

С одной стороны, Рак - он хочет безопасности, семейного уюта, чтобы мы услышали свою душу. Ретро-Меркурий возвращает нам старые темы, а ретро-Нептун снимает розовые очки. И по сути мы с вами должны в июле вернуться к тому, что очень давно созревало внутри.

Что нужно делать на новолуние:

• возвращаться к старым идеям и возобновлять уже начатые проекты;

• просматривать документы, анализировать договоры;

• обсуждать будущие планы без спешки;

• завершать незаконченные дела;

• возвращаться к обучению, которое когда-то осталось незавершённым;

• глубже изучать астрологию, эзотерику и духовные практики.

В целом, с астрологической точки зрения, июль - это не время для резких рывков, а период переосмысления.

"Я бы рекомендовала 14 июля сформулировать намерение, составить план, посмотреть правде в глаза, понять, чего мы действительно хотим, и честно признать, что уже давно устарело. Важные решения, подписания документов, официальные договоренности, какие-либо резкие шаги - их лучше отложить до периода, когда Меркурий станет директным", - советует Ирина Нижник.

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