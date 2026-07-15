Что посадить после чеснока и лука в июле, чтобы грядка не простаивала?
Освободившийся участок можно использовать повторно и даже получить еще один урожай за сезон.
Для этого стоит выбирать культуры, которые быстро растут и успевают созреть до наступления холодов.
Что можно посадить после лука и чеснока в июле
У многих огородников в июле освобождаются грядки после сбора чеснока и лука. Возникает вопрос: что можно посадить после лука и чеснока, чтобы участок не "простоял" до конца сезона? Если правильно подобрать культуры, можно успеть собрать еще один урожай или посеять растения, которые помогут восстановить почву.
Что лучше сажать после чеснока и лука, зависит от того, чего именно вы хотите - быстро собрать свежую зелень, вырастить овощи к осени или подготовить землю к следующему сезону.
Урожай через месяц могут дать такие скороспелые культуры:
- редис;
- руккола;
- салат.
Эти растения быстро растут и при благоприятных условиях могут порадовать свежим урожаем даже в конце лета. Также после чеснока и лука хорошо растут:
- укроп;
- петрушка;
- шпинат;
- сельдерей.
Преимущество зелени в том, что у нее короткий период вегетации, поэтому после сбора чеснока и лука еще остается достаточно времени для нового посева.
Что посадить в июле после лука и чеснока из овощей:
- огурцы;
- пекинскую капусту;
- ранние сорта свеклы;
- дайкон.
Огурцы на грядке можно высадить в июле, если выбрать раннеспелые сорта и обеспечить растениям регулярный полив и уход. Для июльского посева подойдет и пекинская капуста. При правильном уходе она успевает сформировать кочаны и дать осенний урожай.
Что сажать после лука и чеснока, чтобы улучшить почву:
- горчицу;
- фацелию;
- овес.
Сидераты помогают оздоровить почву, улучшить её структуру и подготовить грядку к будущим посадкам.
Прежде чем высевать другие культуры после чеснока, грядку следует подготовить. Для этого нужно убрать остатки чеснока и сорняки, рыхлить или перекопать землю, при необходимости внести удобрения или подкормку перед новой посадкой.
После такой подготовки грядка будет готова для зелени, овощей или сидератов, которые можно посадить в июле.
Что нельзя сажать после чеснока и лука
Не стоит высаживать на этой грядке растения из того же семейства, ведь у них могут быть общие болезни и вредители.
Поэтому не рекомендуется сажать:
- лук;
- лук-порей;
- лук-шалот;
- чеснок;
- черемшу.
Эти культуры относятся к семейству луковых, поэтому могут поражаться теми же заболеваниями, что и чеснок и лук. Также из-за этого почва может истощаться быстрее.
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