После сбора лука и чеснока сезон на огороде не заканчивается.

Что посадить после чеснока и лука в июле, чтобы грядка не простаивала?

Освободившийся участок можно использовать повторно и даже получить еще один урожай за сезон.

Для этого стоит выбирать культуры, которые быстро растут и успевают созреть до наступления холодов.

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Что можно посадить после лука и чеснока в июле

У многих огородников в июле освобождаются грядки после сбора чеснока и лука. Возникает вопрос: что можно посадить после лука и чеснока, чтобы участок не "простоял" до конца сезона? Если правильно подобрать культуры, можно успеть собрать еще один урожай или посеять растения, которые помогут восстановить почву.

Что лучше сажать после чеснока и лука, зависит от того, чего именно вы хотите - быстро собрать свежую зелень, вырастить овощи к осени или подготовить землю к следующему сезону.

Урожай через месяц могут дать такие скороспелые культуры:

редис;

руккола;

салат.

Эти растения быстро растут и при благоприятных условиях могут порадовать свежим урожаем даже в конце лета. Также после чеснока и лука хорошо растут:

укроп;

петрушка;

шпинат;

сельдерей.

Преимущество зелени в том, что у нее короткий период вегетации, поэтому после сбора чеснока и лука еще остается достаточно времени для нового посева.

Что посадить в июле после лука и чеснока из овощей:

огурцы;

пекинскую капусту;

ранние сорта свеклы;

дайкон.

Огурцы на грядке можно высадить в июле, если выбрать раннеспелые сорта и обеспечить растениям регулярный полив и уход. Для июльского посева подойдет и пекинская капуста. При правильном уходе она успевает сформировать кочаны и дать осенний урожай.

Что сажать после лука и чеснока, чтобы улучшить почву:

горчицу;

фацелию;

овес.

Сидераты помогают оздоровить почву, улучшить её структуру и подготовить грядку к будущим посадкам.

Прежде чем высевать другие культуры после чеснока, грядку следует подготовить. Для этого нужно убрать остатки чеснока и сорняки, рыхлить или перекопать землю, при необходимости внести удобрения или подкормку перед новой посадкой.

После такой подготовки грядка будет готова для зелени, овощей или сидератов, которые можно посадить в июле.

Что нельзя сажать после чеснока и лука

Не стоит высаживать на этой грядке растения из того же семейства, ведь у них могут быть общие болезни и вредители.

Поэтому не рекомендуется сажать:

лук;

лук-порей;

лук-шалот;

чеснок;

черемшу.

Эти культуры относятся к семейству луковых, поэтому могут поражаться теми же заболеваниями, что и чеснок и лук. Также из-за этого почва может истощаться быстрее.

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