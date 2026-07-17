Вышел полный трейлер новой части эпической саги 'Сто лет одиночества' (видео)

Стриминговый сервис Netflix опубликовал полный трейлер второй части эпической саги "Сто лет одиночества" (One Hundred Years of Solitude), первой экранизации знаменитого романа Габриэля Гарсиа Маркеса.
"Макондо меняется. Новые жители, связь с внешним миром и судьба семьи Буэндиа ускорят неизбежное падение города", - говорится в описании ролика.
Напоминается, что "Сто лет одиночества: Часть 2" стартует на Netflix 5 августа. В этот день выйдет семь серий сериала, восьмой эпизод будет "грандиозным финалом", его премьера состоится 26 августа.
Как писал УНИАН, сериал Netflix стал первой в истории экранизацией культового романа "Сто лет одиночества" 1967 года колумбийского писателя и лауреата Нобелевской премии по литературе Габриэля Гарсиа Маркеса. В центре сюжета окажется история семи поколений семьи Буэндиа, чьи судьбы на протяжении десятилетий будут разворачиваться в легендарном городе Макондо, где герои столкнутся с любовью, потерями, забвением и неизбежностью прошлого. Главную роль в проекте исполнил известный колумбийский актер Клаудио Катаньо.
"Сто лет одиночества" – что известно о сериале
Сериал Netflix "Сто лет одиночества" (One Hundred Years of Solitude) стал одной из самых ожидаемых экранизаций последних лет и первым официальным переносом на экран знаменитого романа Габриэля Гарсиа Маркеса. Книга, опубликованная в 1967 году, считается одним из величайших произведений мировой литературы и главным символом жанра магического реализма. На протяжении десятилетий Маркес отказывался продавать права на экранизацию, считая, что историю семьи Буэндиа и вымышленного города Макондо невозможно передать в киноформате. Только спустя годы после смерти писателя его семья дала согласие на создание сериала совместно с Netflix.
Одним из главных условий проекта стало сохранение культурной аутентичности произведения. Сериал полностью снят на испанском языке, а большинство актеров - колумбийцы. Съемки проходили в Колумбии, где специально создавали масштабные декорации Макондо - города, который в романе становится отдельным персонажем со своей историей, взлетами и падениями. Над производством работали сотни местных специалистов, включая художников, костюмеров и мастеров, которые вручную создавали детали эпохи.