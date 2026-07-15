Чтобы собрать больше спелых и сладких томатов, в июле нужно вовремя изменить подкормку.

В середине лета томатам уже не нужны те же удобрения, которые были полезны весной, и чтобы кусты направили силы именно на созревание плодов, важно вовремя изменить подкормку. Рассмотрим, чем подкормить помидоры для плодоношения и как за ними ухаживать, чтобы увеличить урожайность.

Чем подкормить помидоры в июле - лучшее натуральное средство

Во втором месяце лета потребности томатов заметно меняются. Если раньше им нужен был азот, чтобы активно наращивать стебли и листья, то теперь гораздо важнее калий. Именно он помогает плодам быстрее наливаться, делает их более сладкими и мясистыми, а также помогает более равномерно созревать.

Так что когда вопрос стоит о том, чем подкормить помидоры во время плодоношения, многие опытные огородники предпочитают одно конкретное средство - древесную золу.

Видео дня

Речь идет прежде всего о золе, оставшейся после сжигания чистых дров, сухих веток плодовых деревьев или другой необработанной древесины. Хотя также можно использовать золу от соломы и растительных остатков, главное - чтобы в не не было примесей.

Популярность золы объясняется ее богатым природным составом: в ней содержатся калий, кальций, фосфор, магний и множество микроэлементов, необходимых томатам в период плодоношения. Такая подкормка помогает сохранить больше завязей, укрепляет ткани плодов, снижает риск появления вершинной гнили и в целом повышает устойчивость кустов к летней жаре.

Другая причина, почему зола считается лучшим средством, чем кормить помидоры в июле - в ней практически отсутствует азот. Благодаря этому после подкормки томаты направляют силы в самое нужное русло - на созревание плодов.

Как часто поливать помидоры в июле - общие правила ухода

Использовать древесную золу достаточно просто. Самый распространенный способ – рассыпать примерно один стакан просеянной золы вокруг взрослого куста по влажной почве, слегка вкопать ее в верхний слой земли и обильно полить грядку. Таким образом питательные вещества будут медленно постепенно поступать к корням, поддерживая растение в течение всего дня.

Если нужен более быстрый эффект, можно приготовить жидкую подкормку: один стакан золы разведите в 10 литрах воды, тщательно перемешайте и оставьте настаиваться несколько часов. Затем под каждый куст нужно вылить примерно по одному литру раствора.

При этом крайне важно соблюдать простые правила, в частности, не смешивать золу со свежим навозом или азотными удобрениями, так как часть питательных веществ может потеряться. Подкармливать томаты лучше утром или вечером и только на предварительно увлажненную почву.

Что же касается того, как поливать помидоры в июле, то в обычную погоду на это стоит выделять время лишь примерно раз в три-пять дней, расходуя до 10 литров воды на каждый куст. Если же на неделю прогнозируют сильную жару без дождей, частоту поливов можно увеличить до двух-трех раз в неделю.

Ранее мы писали о том, как уменьшить пустоцвет на томатах.

Вас также могут заинтересовать новости: