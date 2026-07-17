Спросили у эксперта, как действовать в случае аварии и когда страховая компания может отказать в выплате.

Попасть в аварию - стресс даже для опытного водителя: в первые минуты легко растеряться, забыть важные детали или, наоборот, сделать что-то, что потом обойдется в деньги или даже в проблемы с законом.

Адвокат Елена Воронкова в комментарии УНИАН рассказала о распространенных ошибках водителей, что делать, если попал в ДТП в Украине, почему страховая компания может отказать в выплате и как этого избежать.

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Что делать после того, как попал в аварию - советы эксперта

Как рассказала в комментарии УНИАН адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова, независимо от того, по чьей вине произошла авария, первые действия водителя одинаковы.

Каков порядок действий после ДТП:

установить предупредительный знак аварийной остановки - не менее чем за 20 метров до места ДТП в городе и не менее чем за 40 метров за городом;

если есть пострадавшие, обязательно вызвать полицию и, при необходимости, скорую помощь - пострадавшего нельзя оставлять на месте аварии, так как это отдельная статья Уголовного кодекса Украины (статья 135 УКУ - "Оставление в опасности");

если же в результате ДТП повреждены только транспортные средства, а оба водителя застрахованы, полицию можно не вызывать - достаточно составить европротокол.

"Составление Европротокола немного ускорит процедуру оформления ДТП - не придется ждать сотрудников полиции", - говорит эксперт.

При оформлении Европротокола необходимо:

обязательно зафиксировать дорожную обстановку в момент ДТП - сфотографировать или снять на видео место происшествия так, чтобы на кадрах была привязка к местности;

проверить, есть ли поблизости камеры наблюдения и попадает ли место аварии в их угол обзора;

не занижать скорость своего движения.

"Если вы просто сфотографируете машину на фоне поля или бесконечной дороги, то по снимку будет очень трудно что-либо понять. Возможно, есть какие-то стационарные объекты (столбы или дорожные знаки) – тогда нужно сделать так, чтобы они тоже попали на фото или видео, чтобы по ним можно было рассчитать примерное расстояние до места ДТП", - советует адвокат.

Кроме того, не пытайтесь занижать свою скорость движения: "Я вижу по своей практике: когда человек виновен в аварии, он очень часто говорит, что ехал со скоростью 20–30 километров в час. Я спрашиваю: "Ну как 20-30 км/ч, если в городе разрешено 50, и вы ехали в потоке, не притормаживали и не съезжали с дороги".

Например, объясняет эксперт, если человек действительно ехал со скоростью 20–30 км/ч, это может свидетельствовать о том, что он совсем не смотрел на дорогу. Ведь при движении с такой скоростью при экстренном торможении можно остановиться примерно за 3 метра до препятствия, появившегося на дороге. Даже если водитель не успеет остановиться вовремя, повреждения в таком случае будут минимальными. "Вы должны понимать, что на экспертизе будет видно, с какой скоростью на самом деле двигалось транспортное средство, поэтому не стоит занижать скорость", - советует Воронкова.

Стоит ли договариваться с виновником аварии на месте? По словам эксперта, для потерпевшего с незначительными повреждениями это может быть удобно - не нужно обращаться в страховую компанию или к дилеру, а деньги сразу направить на ремонт.

Но если повреждения существенные или человек рассчитывает на страховую выплату, лучше зафиксировать последствия ДТП и обратиться в полицию или оформить Европротокол, а не решать все на месте.

Если же есть пострадавшие, договариваться на месте адвокат не советует - несвоевременный медицинский осмотр может ухудшить состояние здоровья, а взыскать что-либо с виновника впоследствии будет сложно, поскольку обстоятельства аварии не задокументированы:

Если вы хотите, чтобы правоохранительные органы могли должным образом защитить ваши права, соблюдайте законодательство. А если вы готовы взять возможные риски на себя - пожалуйста, это ваше право, можете договариваться на месте.

Почему страховая компания может отказать - в каких случаях страховка не покрывает ДТП

Водители, попавшие в аварию, обращаются в страховую компанию за компенсацией, однако не всегда получают выплату вовремя или в полном объеме.

Адвокат Елена Воронкова объяснила, почему страховка не покрывает страховой случай и что следует сделать, чтобы этого избежать.

Сообщите в страховую компанию в течение 3 дней после ДТП - некоторые компании отказывают в выплате из-за позднего обращения. Отказ страховой компании подлежит обжалованию, но лучше сообщать сразу, чтобы избежать лишней волокиты.

- некоторые компании отказывают в выплате из-за позднего обращения. Отказ страховой компании подлежит обжалованию, но лучше сообщать сразу, чтобы избежать лишней волокиты. Не ремонтируйте автомобиль до осмотра страховщиком. "Если вы самостоятельно зафиксировали повреждения и отправились ремонтировать автомобиль, не дождавшись его осмотра страховщиками, то, скорее всего, вы лишитесь права на получение компенсации", - предупреждает адвокат. Это касается даже тех случаев, когда все повреждения зафиксированы на фото или видео - представители страховой компании должны сами оценить реальный ущерб.

"Если вы самостоятельно зафиксировали повреждения и отправились ремонтировать автомобиль, не дождавшись его осмотра страховщиками, то, скорее всего, вы лишитесь права на получение компенсации", - предупреждает адвокат. Это касается даже тех случаев, когда все повреждения зафиксированы на фото или видео - представители страховой компании должны сами оценить реальный ущерб. Техническое состояние автомобиля влияет на определение виновного. В частности, например, состояние протектора шин: "лысые" шины ухудшают управляемость и увеличивают тормозной путь, поэтому если ДТП произошло из-за ненадлежащего технического состояния машины, это может свидетельствовать о вине именно этого водителя.

"В ходе экспертизы может быть установлено, что в результате нарушения правил дорожного движения водителем из-за несоблюдения правил надлежащего содержания автомобиля произошло ДТП. Но страховая компания все равно должна возместить ущерб такому водителю", - говорит эксперт.

Если есть полис ОСАГО (без КАСКО), страховая компания виновника возмещает ущерб потерпевшему в пределах лимита (в настоящее время 250 тысяч гривен за имущество), а не самому виновнику.

справка Елена Воронкова адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Окончила Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого. Аспирант Государственного научного учреждения "Институт информации, безопасности и права Национальной академии правовых наук Украины". Специализируется на вопросах социального обеспечения населения и военнослужащих.

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