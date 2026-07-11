Не все электроприборы стоит отключать от сети перед отъездом.

Некоторые люди, уезжая из дома на день или два, отключают от розеток почти все электроприборы, считая, что так безопаснее и экономичнее. И хотя некоторые устройства действительно лучше отключать даже при непродолжительном отъезде, это правило работает далеко не всегда.

Ранее мы писали, как экономить электроэнергию с комфортом, а о том, какие приборы нельзя выдёргивать из розетки без особой надобности и с чем именно это связано, пишут эксперты из портала Martha Stewart.

Какие электроприборы можно не выключать из розетки

Зачастую понять, нужно ли выключать технику из розетки, можно по ее размеру. Так, например, небольшие приборы – вроде фена, тостера, кофеварки или обогревателя – лучше все же отключать после использования, особенно если вы стараетесь экономить электроэнергию. А вот крупная бытовая техника обычно изначально рассчитана на непрерывное питание от сети, поэтому регулярное отключение может даже сократить срок ее службы.

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Стиральная машина

Такие приборы подключаются через мощные розетки или напрямую к электросети, поэтому постоянное выдергивание вилки лишь быстрее изнашивает их разъемы. Кроме того, современные модели сохраняют служебные данные и могут проводить самодиагностику, а после отключения питания часть информации иногда сбрасывается, так что ее приходится настраивать заново.

Холодильник

Он должен работать постоянно - стоит отключить его даже ненадолго, как температура внутри начинает быстро повышаться, и продукты могут испортиться. К тому же после повторного включения компрессору приходится работать интенсивнее, из-за чего увеличиваются расход электроэнергии и нагрузка на детали.

Посудомоечная машина

Она тоже рассчитана на постоянное питание. Электронная система сохраняет настройки и контролирует работу устройства, а в режиме ожидания потребляет совсем немного электроэнергии, поэтому ощутимой экономии от регулярного отключения не будет.

Какие электроприборы можно не выключать из розетки

В целом, если проводка в доме исправна, а розетка защищена автоматическими выключателями, большинство крупных бытовых приборов можно спокойно оставлять подключенными. Для них это обычный режим работы, предусмотренный производителем.

Микроволновая печь

Современные модели микроволновок в режиме ожидания расходуют совсем немного электричества. Зато постоянное отключение постепенно изнашивает вилку и розетку, а также заставляет каждый раз заново выставлять время на передней панеле (если оно есть).

Wi-Fi-роутер или модем

Чтобы интернет работал стабильно, эти устройства лучше не отключать без необходимости. Частые перезапуски могут сократить срок службы блока питания и привести к перебоям связи.

Единственное исключение, когда роутер все же можно отключить, – если нужно устранить какие-то неполадки.

Кондиционер

Современные системы даже в неактивном состоянии часто поддерживают заданную температуру, а некоторые модели - также контролируют влажность и очищают воздух. Постоянное отключение питания может снизить эффективность их работы.

Водонагреватель

Бойлеры рассчитаны на длительную работу в течение дня, так что если постоянно отключать их от сети, температура воды будет нестабильной, а потребление электроэнергии - выше.

Впрочем, можно ли выключать технику из розетки - зависит также и от времени вашего отсутствия. Если поездка планируется больше недели, даже крупную технику в доме желательно на всякий случай отключить от сети, а еще лучше - отключить питание во всем доме.

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