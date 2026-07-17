'Будет выглядеть плохо': народеп объяснил, как Хмара может возглавить Минобороны

В соответствии с законом Украины "О национальной безопасности Украины" министром обороны может быть исключительно гражданское лицо.

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко объяснил, какие существуют законные варианты назначения действующего военнослужащего Евгения Хмары на должность министра обороны. Об этом он рассказал в эфире Радио Свобода.

Депутат утверждает, что первый вариант - уволить его с военной службы, но списание по состоянию здоровья было бы неудачным решением.

"Генерала, который еще вчера руководил спецподразделением "Альфа", списать по состоянию здоровья - это, я думаю, будет выглядеть довольно плохо", - пояснил Костенко.

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По его словам, второй вариант - изменить закон "О национальной безопасности" и разрешить назначать министром обороны военнослужащего. При этом сам Костенко выступает против такой идеи.

По его убеждению, это станет отступлением от принципа гражданского контроля над Вооруженными силами, закрепленного в законодательстве Украины:

"Это будет несколько шагов назад в нашей демократии и в нашем общественном контроле".

Стоит напомнить, что в соответствии с законом Украины "О национальной безопасности Украины" министром обороны должно быть исключительно гражданское лицо. Также эта норма распространяется на первого заместителя и заместителей министра.

Новые назначения в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский назначил Александра Поклада временным исполняющим обязанности главы СБУ. До этого он занимал должность первого заместителя главы Службы безопасности.

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