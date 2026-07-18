В Греции признались, почему боятся новых санкции ЕС против России

Греция доминирует на европейском рынке танкеров-газовозов и входит в число крупнейших мировых игроков, конкурирующих с Японией, Китаем и США.

Греция, которая на этой неделе выразила несогласие с условиями 21-го пакета санкций против России, предупредила Евросоюз, что запрет на поставки российского газа в третьи страны может привести к потере доли рынка в пользу не входящих в ЕС конкурентов. Об этом пишет Reuters.

Греция доминирует на европейском рынке танкеров-газовозов и входит в число крупнейших мировых игроков, конкурирующих с Японией, Китаем и США.

"С точки зрения Афин, любой новый пакет ограничительных мер должен быть тщательно выверен, чтобы максимально усилить давление на Москву, минимизируя при этом непредвиденные последствия для европейского бизнеса, потребителей и конкурентоспособности", - заявил один из правительственных чиновников.

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По его словам, Европа не должна в итоге уступать целые секторы экономической деятельности или долю рынка игрокам, не входящим в ЕС, в качестве непреднамеренного последствия собственной санкционной политики. Он добавил:

"Санкции должны подрывать экономический потенциал России, а не создавать стратегические выгоды для других стран за счет Европы".

Новый пакет санкций ЕС против РФ

Представители ЕС перенесли переговоры по 21-му пакету санкций против России на 23 июля, сохранив до этого момента потолок цен на российскую нефть на текущем уровне в 44,10 доллара за баррель.

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