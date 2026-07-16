В народе православный праздник сегодня прозвали Маринин день.

17 июля православные чтят память великомученицы Марины Антиохийской.

С этим днем связано немало старинных обычаев, которые дошли до наших дней. Одни посвящены дому и семье, другие - удаче и достатку, а некоторые появились из-за страха перед летними грозами.

Рассказываем, что можно и нельзя делать и какие приметы наши предки считали особенно важными, а также какой православный праздник отмечают сегодня согласно старому церковному календарю.

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Какой церковный праздник сегодня по новому и старому стилю

17 июля по новому церковному календарю (30 июля - согласно старому) православные в Украине вспоминают о жизни великомученицы Марины Антиохийской.

Согласно преданию, святая Марина жила в III веке в городе Антиохия Писидийская (сейчас это территория Турции). Она родилась в семье языческого жреца, но после смерти матери ее воспитывала кормилица-христианка. Она и познакомила девочку с христианской верой.

В 12 лет Марина тайно приняла крещение. Ее отец, когда узнал об этом, отрекся от дочери. Марина отличалась красотой, что заметил правитель Антиохии и предложил ей стать его женой. Девушка отказалась, потому что не захотела выходить замуж за язычника и отрекаться от Христа. За это ее бросили в темницу. Согласно преданию, в какой-то момент земля содрогнулась, оковы сами спали с Марины, а над ней появилась голубка с венцом в клюве. Многие свидетели этого тогда уверовали во Христа. Однако разгневанный правитель приказал казнить и святую, и тех, кто принял христианство.

До захвата Константинополя крестоносцами в 1204 году мощи великомученицы Марины находились в этом городе.

Сегодня святой Марине молятся о здоровье и благополучии семьи, просят уберечь дом от бед и несчастий. В народной традиции также считается, что святая помогает защитить урожай от непогоды, огня и вредителей.

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По старому церковному календарю 17 июля вспоминают святителя Андрея, архиепископа Критского. Ранее мы уже рассказывали, какой сегодня церковный праздник и о его главных обычаях и запретах.

Какой сегодня праздник в народном календаре, традиции и запреты

В народе день называют Маринин, а также Марина Огненная. По народному преданию, это название связаны с легендой о Марине - дочери морского царя, которая променяла родную стихию на жизнь среди людей. Считается, что разгневанный отец до сих пор посылает на землю молнии, пытаясь настичь непокорную дочь. Поэтому в июле так часто бывают грозы и яркие зарницы.

По традиции в этот день занимаются домашними делами: делают генеральную уборку, наводят порядок и избавляются от ненужных вещей. При этом их не выбрасывают, а раздают тем, кто нуждается. В народе говорят: чем больше добра отдашь, тем больше его вернется в дом.

На стол принято ставить блюда из рыбы - уху, рыбные котлеты, рыбные пироги или жареную рыбу. Считается, что такое угощение привлекает достаток и удачу.

Также советуют постричься - по поверьям, вместе с состриженными волосами уходят тревоги и тяжелые мысли.

Что нельзя делать сегодня

Церковь напоминает, что в этот день, как и в любой другой, следует избегать ссор, сквернословия, зависти, злобы и сплетен. Не стоит отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, а также поддаваться унынию.

По народным поверьям, 17 июля не лучшее время для важных начинаний. Считается, что крупные покупки, серьезные решения и новые проекты могут оказаться неудачными. Также не советуют рассказывать о своих планах, хвастаться успехами и давать деньги в долг.

Особое внимание наши предки уделяли грозе. Во время непогоды старались не смотреть на молнию, закрывали окна и занавешивали их шторами, а без необходимости не выходили из дома.

Согласно народным приметам, на Маринин день также не сватаются и не играют свадьбы - говорят, что такие союзы будут недолговечными.

Народные приметы о погоде 17 июля

По народным приметам этого дня судят о том, какой будет осень и чего ждать от предстоящей зимы:

сильная жара сегодня - к холодной зиме;

гром и гроза обещают дождливую осень, а зиму - морозную.

если на воде много чаек, впереди ожидается несколько теплых дней.

Замечено, что какая погода стоит 17 июля - таким, по поверьям, будет и сентябрь.

У кого именины сегодня

Именины 17 июля отмечает Марина.

Говорят, что люди, рожденные в этот день, отличаются твердым характером и завидным упорством. Они знают, чего хотят от жизни, и настойчиво идут к своей цели, не обращая внимания на препятствия.

Ранее мы также публиковали православный календарь на июль 2026 с праздниками на каждый день по новому и старому стилю.

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