Июльские аукционы не имеют отношения к повышению или занижению цены на электроэнергию, – Центр Разумкова

Цена на электроэнергию около 5 тыс. грн/МВт·ч на первых долгосрочных аукционах государственной генерации сформировалась на конкурентной основе и не свидетельствует об административном удешевлении ресурса. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, 13–14 июля "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" продали на Украинской энергетической бирже весь предложенный объем – 184 464 МВт·ч с поставкой в августе–сентябре. Средневзвешенная цена составила около 5 010 грн/МВт·ч без НДС, что на 6,6% выше стартовых 4 700 грн/МВт·ч. К первым торгам допустили 42 компании.

"Предложение полностью выкуплено, количество допущенных участников было значительным, а цена сформировалась на конкурентной основе без экстремальной волатильности", – отметил Омельченко.

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По его словам, аукционная цена является общей оценкой продавцов и покупателей относительно будущего баланса рынка. На неё влияют ожидаемое потребление, ремонты атомных блоков, доступность тепловой и гидрогенерации, объёмы распределённой генерации, импорт, экспорт и военные риски. Она не гарантирует аналогичной цены на краткосрочном рынке в августе или сентябре, но показывает, по какой стоимости участники готовы зафиксировать ресурс заранее.

По мнению Омельченко, результаты торгов также не указывают на то, что государственную электроэнергию специально продавали дешевле. Между двумя торговыми днями средняя цена выросла примерно с 4 973 до 5 048 грн/МВт·ч, а весь выставленный ресурс был реализован.

Омельченко добавил, что главным результатом первых аукционов стало появление публичного ценового ориентира на несколько месяцев вперед. Такой механизм позволяет бизнесу планировать расходы, а производителям – будущие доходы, и приближает украинский рынок к европейской практике долгосрочной торговли и управления ценовыми рисками.

"Первые результаты не указывают ни на ожидание постоянного острого дефицита в августе–сентябре, ни на явный избыток ресурса. Сформировавшийся уровень цены можно трактовать как баланс между рыночной неопределенностью и готовностью покупателей зафиксировать будущую стоимость ресурса", – подчеркнул эксперт.

Ранее доктор экономических наук, руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип заявил, что ценовая динамика на РДН объясняется изменением баланса спроса и предложения. Летом на цены существенно влияют погодные условия, потребление, а также объемы импорта и экспорта электроэнергии.

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