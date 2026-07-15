Автомобильные эксперты объяснили, как за несколько секунд снизить температуру в салоне без лишней нагрузки на кондиционер.

Во время сильной жары мало что может быть неприятнее, чем сесть в раскаленный автомобиль в шортах: руль и ремни безопасности обжигают, а сиденья настолько горячие, что к ним буквально прилипаешь.

Рассказываем, как сделать так, чтобы в машине летом было холоднее, и быстро остудить салон даже после нескольких часов на солнце.

Ранее мы рассказывали, как охладить комнату без кондиционера - испанцы поделились лайфхаком.

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Что делать, если очень жарко в машине - как ее охладить

Многие водители в жару сразу включают кондиционер на максимум, но это далеко не самый эффективный способ быстро охладить салон, пишет издание Real Simple. Есть более простые, но действенные приемы, которые помогут быстрее избавиться от жары в машине и не дадут ей так сильно нагреваться на солнце.

Сев в раскаленный автомобиль, первым делом нужно выпустить из салона как можно больше горячего воздуха, а уже потом пытаться его охладить. Многие сразу включают кондиционер в режиме рециркуляции, однако это ошибка.

"Если автомобиль долго стоял на солнце, сначала немного приоткройте окна и включите вентилятор на низкую скорость в режиме забора наружного воздуха, а не рециркуляции", - советует специалист по ремонту автомобилей и руководитель образовательных программ Universal Technical Institute, Inc. Тайлер Родс.

По его словам, поток воздуха лучше направить к нижним дефлекторам или в зону для ног и оставить систему работать на одну-две минуты: "Цель - вытолкнуть перегретый воздух из салона, прежде чем пытаться его охлаждать".

Через несколько минут Родс рекомендует закрыть окна и только после этого переключить кондиционер в режим рециркуляции. "Даже без кондиционера, если сначала дать свежему воздуху пройти через салон, можно избавиться от эффекта раскаленной печи и намного быстрее сделать поездку комфортной", - объясняет он.

Есть еще один довольно простой способ, как быстро остудить машину в жару - это заменить застоявшийся горячий воздух воздухом с улицы, даже если снаружи тоже очень жарко.

Техник по ремонту автомобилей и основатель Good Works Auto Repair Глен Хейворд живет в районе Финикса, где температура воздуха нередко превышает 38°C. Однако воздух даже такой температуры прохладнее, чем внутри автомобиля, где она может подниматься до 66°C.

Если салон сильно раскалился, эксперт советует сделать следующее:

полностью опустить одно окно;

5-8 раз быстро открыть и закрыть противоположную дверь.

"Не нужно хлопать дверью, но открывать и закрывать ее следует быстро", - отмечает Хейворд.

Хотя этот способ отличается от рекомендации Родса, он тоже эффективен. При открытом окне и быстром движении двери перегретый воздух выходит наружу, а более прохладный воздух с улицы втягивается в салон. "Да, температура на улице все равно очень высокая, но она значительно ниже температуры воздуха, который заперт внутри автомобиля", - признает эксперт.

После этого Хейворд советует воспользоваться методом Родса: включить вентилятор на низкой скорости в режиме подачи наружного воздуха, а затем запустить кондиционер.

Эксперты отмечают, что предотвратить перегрев салона гораздо проще, чем потом его охлаждать и советуют, как это сделать.

Используйте солнцезащитный экран. По словам специалиста по ремонту автомобилей Тайлера Родса, качественный экран для лобового стекла блокирует значительную часть солнечного тепла и не дает сильно нагреваться рулю, сиденьям и приборной панели. Эксперт Глен Хейворд советует не экономить на таком аксессуаре: хороший отражающий экран заметно снижает температуру воздуха в салоне.

Паркуйтесь в тени. Даже тень от дерева или здания помогает значительно уменьшить нагрев автомобиля. Хейворд рекомендует заранее учитывать, где будет тень к моменту вашего возвращения, а не только во время парковки.

Сделайте тонировку стекол. Родс отмечает, что тонировка задерживает солнечное тепло и ультрафиолет, а также защищает отделку салона от выгорания. Хейворд рекомендует качественную керамическую пленку для боковых и заднего стекол и советует доверить ее установку профессионалам.

Накрывайте руль и сиденья. Если солнцезащитного экрана нет, Хейворд советует прикрыть руль хотя бы курткой или полотенцем. Это поможет быстрее отправиться в путь, не обжигая руки. Полотенцем также можно накрыть сиденья и ремни безопасности.

Также, выходя из машины и если это безопасно, оставляйте окна слегка приоткрытыми. Хейворд рекомендует приоткрывать два окна примерно на 1,3–2,5 см - этого достаточно, чтобы улучшить вентиляцию и немного снизить температуру внутри автомобиля.

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